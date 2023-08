Inició la gira Soy Rebelde Tour, que marca el regreso a los escenarios de RBD, la banda que que agotó todas sus fechas en las que se presentará por el mundo para cantar sus más grandes éxitos con sus fans.

Anahí habla de las complicaciones que ha tenido en el oído: “no oigo nada” Instagram

Durante la primera fecha de la agrupación en El Paso, Texas, Anahí enfrentó un gran reto ya que tuvo complicaciones con su oído, pues a casi dos meses del incidente que sufrió cuando le realizaban el molde del auricular que utilizaría para sus presentaciones, contó como vivió el primer show, pues le costó un poco afinar. “No oigo nada, ayer la sufró mucho, ¿se notó mucho verdad?, que estaba agarrándome”, dijo a Pati Chapoy, sin embargo, la famosa logró sacar adelante su participación como la profesional que es.

La intérprete de “Sálvame”, reconoció que no ha sido fácil el no escuchar la pista con la que se guía para cantar.

“Es que mira, cuando me pongo el monitor no oigo nada, y el otro día me sangró otra vez, entonces, cuando me lo quito oigo, gracias a Dios los gritos, pero no oigo la música, no me puedo afinar, no sé si estoy cantando bien. Ah´vamos. Cada día va a ser mejor”.

Aunque las circunstancias son complicadas, Anahí confía en que cada presentación será mejor mientras recupera por completo la audición.

¿Cuándo recuperará la audición Anahí?

De acuerdo con su esposo, Manuel Velasco, todavía falta un tiempo para que la cantante recupere por completo la audición. “El doctor nos dijo que como la herida es por dentro es hasta que sane y se desinflame por dentro, lo que nos ha dicho el doctor que cuando menos van a ser tres meses y lleva mes y medio. Si lleva un tratamiento y va al doctor, está bajo revisión”, mencionó.

Respecto al incidente, el político comentó con Adela Micha, “ella es una mujer muy sana, lamentablemente, tú sabes que a los cantantes les pones un auricular. Le estaban haciendo uno a la medida, la verdad muy mal quienes se encargaron de esto, porque lo hicieron de manera manual, se les atoró adentro en vez de haberla llevado al hospital a que lo sacaran con mucho cuidado, con unas pinzas, forzaron y ahí fue donde perforaron el tímpano. Todavía tiene ese oído tapado, todavía no puede escuchar de ese oído y lo que hace es que se pone los tapones para nadar y lo está haciendo todo con un oído. Si hace movimiento muy bruscos le provocan mareos, entonces tiene que tener más precaución”.