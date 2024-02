Andrea Legarreta habla del presunto romance de Erik Rubín: “no estoy lista”

La conductora Andrea Legarreta fue cuestionada sobre las fotografías en las que Erik Rubín aparece acompañado de otra mujer en un restaurante, lo que parecería que está saliendo con alguien más tras su separación de la madre de sus hijas.

Andrea y Erik anunciaron su ruptura hace un año, sin embargo, se han dejado ver juntos en varios viajes que han realizado con sus hijas en los que han demostrado la buena relación que tienen por el bienestar de Mía y Nina, además del enorme cariño que se tienen ambos tras haber compartido 20 años juntos.

Al parecer, el famoso habría decidido dar el siguiente paso y salir con alguien más, por lo que Andrea dio su opinión de que su ex esté intendo rehacer su vida sentimental y expresó, “al final, cuando tomas una decisión así, y eres joven y libre, tienes derecho sí así lo deseas, salir, conocer, con el tiempo quizás de empezar una nueva historia”.

Legarreta reiteró que entre ambos hay mucho amor y respeto, y que son una familia muy unida. “Siempre le voy a desear lo mejor, es un muy buen hombre y sin duda entre nosotros hubo una historia muy bonita, creo que lo que podemos esperar de lo que siga es una historia bonita, con una persona valiosa que nos respete, que nos quiera por lo que somos, que sume felicidad a nuestras vidas; si él está bien mis hijas van a estar bien”, dijo.

La conductora agregó que ella aún no está lista para salir con alguien más, ya que prefiere dedicarse a ella y a sus hijas.

“Hay gente que me dice ‘te quiero presentar a un amigo’, pero nisiquiera estoy lista para eso, estoy bien, viviendo mi momento... fueron muchos años en pareja, sinceramente no tengo ganas en absoluto.Si la vida me trae un buen hombre sería bonito pero no tengo ganas”

Tras anunciar su separación, Andrea Legarreta y Erik Rubín se van de vacaciones juntos Instagram

Andrea Legarreta contó que llegó a un acuerdo con Erik para que cuando alguno de ellos inicie una relación se lo comuniquen.

“Lo que pasa es que lo nuestro está asumido. Obviamente qué puedes esperar de un hombre y una mujer que están sin una historia en pareja. Somos jóvenes, no estamos de mal ver, creo que tendríamos derecho a hacerlo. A lo mejor sentiría feo si pensara que está con alguien que no está padre para él o que no le está haciendo bien, pero la verdad no conozco a fondo nisiquiera lo que está el pasando, quedamos en que si en algún momento uno tenía una historia seria o importante nos lo ibamos a comunicar”.