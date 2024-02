Ellos son los hijos de la actriz Helena Rojo y a esto se dedican

Helena Rojo fue una figura destacada en la televisión, el cine y el teatro por su talento en la actuación. Mucho se sabe sobre su trayectoria profesional pero poco de su vida sentimental, a continuación te contamos quiénes fueron sus parejas y quiénes son sus hijos.

A diferencia de la actriz, sus hijos decidieron mantenerse alejados del medio, y prefirieron dedicarse a algo diferente a la actuación. Helena mantuvo su vida lo más privada posible, aunque si se dio a conocer la relación que tuvo con el actor Juan Ferrara.

La famosa se casó por primera vez cuando era muy joven a los 17 años con un hombre del que se desconoce su identidad, ya que Helena no hablaba de él, pero es el padre de sus tres hijos, Patricia, Elena y Leo. El primero de sus hijos nació cuando la actriz tenía 18 años y ella se hizo cargo de ellos después de su divorcio.

En 1976 Helena Rojo se casó con Juan Ferrara, y su matrimonio duró 11 años, el actor se convirtió en una figura paterna para sus tres hijos. Después se divorció y se casó con Benjamín Fernández, quien es ajeno al mundo del espectáculo.

En entrevista con la periodista Aurora Valle, Helena contó que tras su separación del padre de sus hijos, su mamá la ayudó a cuidarlos.

“Yo me qudé sola con tres hijos a los 22 años. Tenía madre y siempre estuvo ahí para mis niños, mi mamá me ayudaba con los muchachos, yo siempre he dicho que mis hijos y yo crecimos juntos, porque si yo tenía 19 años cuando nació la primera, pues hemos ido casi creciendo, madurando, lo que tú quieras junto a los hijos”.

En una entrevista para TvyNovelas, Helena Rojo comentó que su hija Patricia vive en Cozumel y es dueña de un restaurante, por otro lado, su hijo Leo estudió fotografía y se dedica a fotografiar turustas que pasaban sus vacaciones en Quintana Roo. Mientras que su hija Elena vivió un tiempo en Tijuana, pero regresó con su familia a Cozumel y se dedicó al hogar para cuidar de sus hijos, entre ellos Alan quien quiso seguir los pasos de su abuela.