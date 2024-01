Así suena “La intención”, la canción que lanzaron Christian Nodal y Peso Pluma: letra y videoclip

El 2024 arrancó con una colaboración musical que está causando revuelo: Christian Nodal y Peso Pluma se unieron para lanzar “La intención”, un tema que rápidamente se convirtió en tendencia, en un día superó el medio millón de vistas en YouTube.

Esta alianza entre dos potencias de la música popular mexicana ha capturado la atención de sus seguidores y del público en general, demostrando la versatilidad y el talento de ambos artistas, ya que el corrido tumbado no es el género de Nodal, pero sí el de La doble P.

Peso Pluma, conocido por su habilidad para adaptarse a diferentes géneros, ya había sorprendido a sus fans con la colaboración “Igual Que Un Ángel” junto a Kali Uchis. Ahora, con “La intención”, vuelve a sorprender, esta vez al lado de Christian Nodal, un referente de la música regional mexicana.

Letra y video de “La intención” de Christian Nodal y Peso Pluma

La canción, que combina el estilo único de los corridos bélicos con una letra enfocada en el amor, desafía las críticas que han recibido las letras de los corridos en los últimos tiempos.

Esta es la letra de “La intención”

Quemando esa hierbita mala

Con unos tragos de más y estas ganas

Que me presiona el salir a buscarla

Si no, llamarla

A estas horas no suena tan mal

Te robaste mi calma

Mami, te juro que tú eres mi karma

Tú me deshaces, cuando quieres me armas

Me das mis alas, luego las quitas; me traes de bajón

Y es que cada día que pasa te pones más buena

Me vale %$& que tú seas ajena

Pa’ los problemas soy más %$& que al que traes de $%&

No me importa si esta calentura es pasajera

Si en el infierno mi alma se quema

Valdrá la pena

Mientras tanto, mami, hazme el amor

Sí, él te compra esos vestidos, pero ya te desvestí

Hace todo pa’ que te quedes y aun así te hago venir

Ya no digas que lo amas

No te engañes, sí me extrañas

En tu vida no hay pasión, aunque tenga la intención

Sí, él te compra esos vestidos, pero ya te desvestí

Hace todo pa’ que te quedes y aun así te hago venir

Ya no digas que lo amas

No te engañes, sí me extrañas

En tu vida no hay pasión, aunque tenga la intención

Y así suena la doble P (¡au!)

Christian Nodal

Cada que te atreves lo hacemos más rico

De esa que me das, mami, me hizo un adicto

El otro día en el antro te miré bailando

Brillas más que los diamantes que me cargo

Las otras te miran les gana la envidia

Quisieran ser tú, no quisieran tu vida

Por ser como eres, mas nadie te olvida

Ese estilo fino y cuerpo que aniquila

Y es que cada día que pasa te pones más buena

Me vale &%$ que tú seas ajena

Pa’ los problemas soy más cabrón que al que traes de cabrón

No me importa si esta calentura es pasajera

Si en el infierno mi alma se quema

Valdrá la pena

Mientras tanto, mami, hazme el amor

Sí, él te compra esos vestidos, pero ya te desvestí

Hace todo pa’ que te quedes y aun así te hago venir

Ya no digas que lo amas

No te engañes sí me extrañas

En tu vida no hay pasión, aunque tenga la intención

Sí, él te compra esos vestidos, pero ya te desvestí

Hace todo pa’ que te quedes y aun así te hago venir

Ya no digas que lo amas

No te engañes, sí me extrañas

En tu vida no hay pasión, aunque tenga la intención

Christian Nodal y Peso Pluma han demostrado con esta colaboración que son capaces de llevar los corridos a un nuevo nivel, mezclando lo tradicional con lo moderno y creando un sonido que resuena con una audiencia global.