Andrea Legarreta revela cómo es su relación con Erik Rubín y aclara si es o no posible que se reconcilien

En febrero de 2023, Andrea Legarreta y Erik Rubín dieron a conocer su separación después de casi 23 años juntos. Esta sorpresiva ruptura fue abordada de manera respetuosa por las partes involucradas, quienes reiteraron que permanecía un profundo cariño y respeto entre ellos, tanto por el tiempo que compartieron juntos como por la familia que formaron desde entonces.

Es así que han sobrellevado su relación en los mejores términos e incluso han compartido escenario en un proyecto teatral. Dicha convivencia ha dado pie a que surjan especulaciones sobre una posible reconciliación, mismas a las que la conductora recientemente reaccionó y respondió sincera.

¿Puede haber una reconciliación entre Andrea Legarreta y Erik Rubín? Esto dijo la presentadora

Durante una breve conversación con diversos medios de comunicación con motivo de la nueva temporada de Vaselina, obra en la que también participa Erik Rubín, Andrea Legarreta fue cuestionada sobre si considera que existe la posibilidad de retomar su matrimonio con el cantante.

“Tal vez, pero hoy no está pensado eso. Hay una linda historia, ustedes lo han visto. Solo que a la gente le cuesta trabajo entender que haya una buena relación de expareja y sí, sí se puede. No nos hicimos nada malo, no nos odiamos, al contrario; nos regalamos una vida muy bonita y hay agradecimiento y amor”, explicó la presentadora de televisión con la accesibilidad que la caracteriza.

Cómo se llevan actualmente Andrea Legarreta y Erik Rubín

Desde el momento en que dieron a conocer su decisión de separarse, la entonces pareja aseguró que todo se dio en los mejores términos y no había rencores ni conflictos. Adicionalmente, Andrea Legarreta y Erik Rubín dejaron claro que para ambos sus hijas eran prioridad, por lo que durante este año han llevado una relación cordial y amistosa.

Andrea Legarreta y Erik Rubín mantienen una excelente relación por sus hijas y el cariño que se tienen Instagram

“Seguiremos compartiendo una vida juntos y en familia. Seguimos siendo socios y tenemos planes de trabajar juntos en proyectos que ya compartiremos. Y, sobre todas las cosas, seguimos siendo una familia unida que se ama, se respeta y se apoya”, escribieron en su comunicado en conjunto publicado en redes sociales.