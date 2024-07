Andrés Tovar habla del “segundo embarazo” de su esposa Maite Perroni

El esposo de Maite Perroni se encargó de desmentir la noticia de que la famosa esté embarazada, aunque el productor de televisión dijo que no descarta tener más hijos en un futuro, por ahora no está en sus planes.

Los rumores comenzaron a poco más de un año de que Andrés y Maite debutaron como papás con el nacimiento de Lía, su primogénita.

“No, bueno, pues les agradecemos todos sus buenos deseos y bendiciones, pero no, no es cierto, no estamos embarazados, en cuanto sea así pues ya se los contamos, pero por ahora no”, explicó el productor desmintiendo la información de dos periodistas que aseguraron que la integrante de RBD tendría otro bebé.

“Ni estamos esperando un mes, ni tres meses ni nada, no por el momento no. No estamos en ningún tipo de procedimiento, ni mucho menos.”, añadió el esposo de Maite Perroni, quien expresó que no sabe de dónde salió el rumor.

Por otro lado, Andrés habló de la posibilidad de que en un futuro busquen más hijos, pero precisó que por ahora están muy felices y dedicados con el cuidado de su pequeña. “Nos gustaría que Lía crezca, por supuesto, acompañada, crecer la familia. Estamos felices con ella, pero estamos también dejando que Dios y que la vida haga lo suyo”, concluyó.