Ángela Águilar: este fue su emotivo discurso al recibir el premio Dinastía Musical de Billboard

La integrante más joven de la llamada Dinastía Aguilar, Ángela Aguilar, ha demostrado a sus 20 años que tiene todo el talento para continuar con el legado iniciado por sus abuelos, Antonio Aguilar y Flor Silvestre, así como su padre, Pepe Aguilar.

En este sentido, la joven recibió el premio Dinastía Musical de Billboard en la gala Mujeres Latinas en la Música 2024. En esta ceremonia, la cantante compartió su voz en el tema “Me Vas a Extrañar”, famoso de su padre, en el que fue acompañada por Arthur Hanlon.

En su discurso al aceptar la distinción, Aguilar dijo sentirse aliviada y privilegiada por formar parte de una gran familia que la lleva por un buen camino.

“Siento como un gran alivio y un gran privilegio el formar parte de una familia que ya vivió todo lo que estoy por vivir. Siento como que me agarran, me abrazan, me cuidan y me llevan por el buen camino. Con mi abuela aprendí a ser una buena mujer, con mi mamá aprendí a expresarme siempre, mi padre me enseñó a lo que no sabes decir con palabras lo sabes cantar”, dijo Ángela a los presentes.

“Estoy muy agradecida de poder recibir esto porque sé que no es por mí, sino es por generaciones de sudor en la garganta, de noches, de desveladas y de melodías compuestas. Quiero agradecerle más que nada a la gente que me ha apoyado porque entre este gran legado y este gran apellido, yo sigo tratando de encontrar quién soy. Y a mis angelitos gracias por apoyarme en mis procesos, al público gracias”.

La intérprete de “En Realidad” aseguró que seguirá trabajando para convertirse en la mujer que quiere ser y dedicó su premio a las niñas que sueñan con ser cantantes.

“Sigo trabajando para ser la mujer que quiero ser. Esto va para todas las niñas que soñaban ser cantantes, sí se puede y más en la música mexicana, muchas gracias”.

Actualmente, Ángela Aguilar está a la espera del estreno del tema “Gotitas Saladas”, que se podrá apreciar en plataformas digitales el 13 de junio.