Exclusiva- Pepe, Leo y Ángela Aguilar: así es su vida en familia

A Pepe, Leo y Ángela Aguilar los une mucho más que un apellido, incluso más que el amor por la música. A ellos los une un legado familiar y una dinastía sin igual. Por ello y con motivo del Día del Padre, los reunimos para tener una entrevista inolvidable.

Por Jorge Alférez

Fotos Christopher Armenta

Pepe, Leo y Ángela Aguilar posan juntos por primera vez…

Hablar de la familia Aguilar es traer a la conversación a la cultura y el folklore, es enaltecer al género regional, es llenarnos de México y sentirnos orgullosos de ello.

Por otra parte, y luego de compartir un día a su lado, podemos contar de su dinámica, de la vida ajetreada que llevan todos, de la atención a los detalles que cada uno de ellos pone en su trabajo, de las bromas y juegos entre padres e hijos, pero, sobre todo, del cariño que existe en una de las familias más queridas y reconocidas.

También, para hablar de ellos quizá debamos viajar al pasado, a la década de 1950, cuando el apellido Aguilar comenzaba a sonar dentro de la escena cultural en México, esto luego de que Antonio “Toni” Aguilar, iniciara una carrera en el terreno musical y más tarde, actoral, pues aquel joven originario de Villanueva, Zacatecas, había vuelto a México para probar suerte en estos escenarios, ello, luego de estudiar música y prepararse como actor en Los Ángeles y Nueva York; gustos heredados por su madre, Ángela Márquez Barraza, quien para entonces era cantante de iglesia.

Por su parte, y cerca de 10 años antes, la originaria de Salamanca, Guanajuato, Guillermina Jiménez Chabolla, a quien más tarde conoceríamos simplemente como Flor Silvestre, comenzaba su carrera en la radio y el teatro local, pero sería al poco tiempo cuando el mundo la descubriría y llevaría a protagonizar el medio actoral y musical, hasta convertirse en la inolvidable Reina de la canción mexicana. Éxitos como “Cielo rojo”, “Estrellita marinera” y “La basurita”, entre muchos otros, la posicionaron.

De vuelta en los años 50, Toni Aguilar y Flor Silvestre se conocieron durante una emisión del programa de radio de ella, pero no fue sino hasta 1957 y durante la grabación de El rayo de Sinaloa, su segunda película juntos, que se enamoraron. Esto luego de trabajar en La huella del chacal, que se filmó en 1955.

Años más tarde, en el 58, Flor y Toni se casarían y formarían una familia o, mejor dicho, el inicio de una dinastía, con la llegada de sus hijos Antonio y Pepe Aguilar. Más de 60 años han pasado desde entonces y estamos frente a la segunda y tercera generación de la familia, encabezada por Pepe, junto a sus hijos Leonardo y Ángela. Hoy, todos ellos han seguido por el camino de la música, llenando estadios, recorriendo el mundo y llevando en alto el legado familiar.

“Dinastía significa que detrás de nosotros ha habido varias generaciones de trabajo

bueno y relevante”.

— Pepe

PEPE AGUILAR

¿CÓMO TE SIENTES DE SER UN REFERENTE EN LA ESCENA MUSICAL?

Con miedo, yo nada más quería ser cantante (risas), pero, de repente, pasa el tiempo y te vuelves un referente no solo para el público, sino para quienes vienen detrás de ti. Cuando me dicen que soy una inspiración, claro que lo agradezco, pero la realidad es que yo no lo hago por eso, sino porque estoy orgulloso de lo que me gusta hacer y la vida me permite realizarlo a mi manera. Pero más que un referente, soy una persona que se dedica con mucha pasión a hacer lo que le agrada.

¿CÓMO CONSIGUES REINVENTARTE LUEGO DE TANTOS AÑOS DE CARRERA?

La reinvención es parte de la supervivencia. Si tú te quedas en tu zona de confort es porque estás muy a gusto ahí, pero el querer seguir y el ver que vienen nuevas generaciones, que hacen música de formas muy distintas a como uno empezó,

te obliga a dar lo mejor de ti.

¿CÓMO TE LLEVAS CON LAS NUEVAS GENERACIONES?

Hoy me rodeo de muchos jóvenes en los caballos, en la música y en las producciones. Creo bastante en la juventud y pienso que hay gente que se cierra a todos ellos, y esa es mi arma secreta, porque para reinventarme, me permito aprenderle mucho a las nuevas generaciones. Ahora trato de mezclar mi experiencia con su entendimiento.

¿QUÉ HUELLA TE GUSTARÍA DEJAR A TU PASO COMO ARTISTA?

Me gustaría que fuera el ser libre, porque creo que los artistas deben serlo; sin embargo, pienso que debe existir un respeto de parte de los artistas hacia el trabajo y la inversión por parte del equipo que está detrás de ellos, pero sin duda alguna ‒y si

me dieran a escoger‒, lo que desearía que la gente piense o recuerde al hablar de mí, sería mi independencia. Ya si hablamos de la música, y aunque no quieran, habrá canciones de las cuales se acordarán y, gracias a ellas, seguro no me olvidarán (risas).

¿CÓMO VES ACTUALMENTE LA CARRERA DE TUS HIJOS?

Yo veo su carrera sin límites y no porque sean mis hijos. He producido a más de 30 artistas, grandes, chicos y de todo tipo; ahí te das cuenta del alcance de la gente y creo que ellos tienen uno sin límites, eso lo definirán ellos con sus decisiones, su profesionalismo, su seriedad y diversión, porque claro que se vale divertirse.

“Mi mayor orgullo son mis hijos por supuesto”

— Pepe

A NIVEL PERSONAL ¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE LLENA DE ORGULLO?

Mantenerme congruente ha sido mi mayor orgullo. No ha sido fácil, son más de tres

décadas de carrera, pero me mantengo firme ante mi manera de pensar y actuar. Eso me llena de orgullo y me ha llevado a donde estoy.

Y EN LO FAMILIAR ¿QUÉ ES LO QUE TE HACE SENTIR MÁS ORGULLOSO?

A nivel familiar, mi mayor orgullo son mis hijos, por supuesto. La unión y el respeto que nos tenemos como familia es fundamental, mas no es algo que dependa solo de mí, sino que también depende mucho de su mamá, definitivamente es la otra mitad.

ÁNGELA AGUILAR

¿CÓMO HA SIDO EL ACERCAMIENTO CON LAS NUEVAS GENERACIONES A TRAVÉS DE LA MÚSICA?

El corazón de las nuevas generaciones está lleno de mexicanidad y yo creo estamos aprendiendo, como generación, a amar nuestras raíces y a crear con base en ellas. Es muy padre ver a niñas más chicas, cantar canciones típicas de mis abuelos desde “La chancla” hasta “La basurita”. Creo que antes no se veía tanto eso. Hoy, los más jóvenes han apostado por el amor a México.

¿EXISTE CIERTA PRESIÓN POR SER UN EJEMPLO A SEGUIR PARA LAS NUEVAS GENERACIONES?

Yo creo que sí, pienso que es una gran responsabilidad y una posición que se me ha impuesto al ser mexicana y americana, sin embargo, creo tener muy presentes mis raíces.

Yo quiero que mi imagen como cantante y como mujer sea buena, y que si mis seguidores se meten a mi perfil no vean algo malo, sino que vean lo bueno, que me conozcan y vean que disfruto jugando con mis perros, estando con mis caballos, conociendo mi música, viendo mi ropa; creo que hemos creado esta plataforma de aceptación personal que me llena de orgullo.

“Mi apellido me respalda, pero al mismo tiempo me impulsa y me mantiene a cierto nivel para poder respetarlo y honrarlo”.

— Ángela Aguilar

¿QUÉ TE INSPIRA EN LA VIDA?

Me inspira México, las mujeres poderosas, las flores, los pianos, las guitarras, mi papá, mi hermano, mis tristezas, mis sonrisas… me inspira estar viva. Cada cosa te puede inspirar, pues basta con abrir los ojos y ser testigos del momento en el que estamos vivos.

¿CUÁL ES EL MAYOR APRENDIZAJE QUE TE HA DADO PEPE?

Hemos aprendido a ser honestos para no tener cola que nos pisen, porque te puedes

mostrar de una forma y ser de otra. También, he aprendido de él, a través de su ejemplo, a estar en todo momento preparada y ser seguros de nosotros mismos, sin dejar de ser humildes, considero que es algo muy lindo que nos ha enseñado.

¿QUÉ LUGAR OCUPA TU MAMÁ EN TU VIDA?

Mi mamá es parte de cada etapa en nuestra vida y carrera. De verdad es la cabeza detrás de todo. Desde algo que es muy admirado y reconocido como mis vestidos, y eso todo viene de sus ideas y creatividad. Y también, tener a alguien en tu equipo que te cuide y te proteja, más en esta industria, es muy valioso. Si yo llego a un lugar con mi mamá, sé que no me tengo que preocupar por nada.

LEO AGUILAR

¿QUÉ REPRESENTA PARA TI EL CONTINUAR UN LEGADO FAMILIAR A TRAVÉS DE LA MÚSICA?

Es algo que me sale natural porque me atrae mucho. La música que me agrada escuchar es la que me gusta hacer. Además, me siento respaldado por las décadas de trabajo que mi familia le ha dedicado al género musical.

¿EN QUÉ TE INSPIRAS PARA COMPONER?

Más que en los hechos, me inspiro en mis sentimientos. He visto que los sentimientos son los que más se comparten, pues por más que alguien haya pasado por situaciones completamente distintas, a veces compartimos la misma sensación.

¿CUÁL HA SIDO EL MEJOR CONSEJO QUE TE HA DADO PEPE?

El mejor consejo que he recibido de mi papá es a no hacer cosas para satisfacer a alguien más. Eso me lo dijo desde hace mucho tiempo y no fue, sino hasta que lo entendí, que defendí mi forma de cantar, de vestir o simple mente, aferrarme a lo que

quiero. Debemos ser honestos, auténticos y reales.

“Me siento respaldado por las décadas de trabajo que mi familia le ha dedicado al

género musical”.

— Leo

¿HACIA DÓNDE VA TU CARRERA COMO ARTISTA?

Actualmente, más que estar enfocado en el futuro o en un resultado esperado, estoy

enfocado en mejorar como artista, compositor, guitarrista y persona. Mucho

tiempo traté de forzar el resultado, hoy sé que mi energía tiene que estar en lo que

estoy haciendo.

LOS PASATIEMPOS DE LOS AGUILAR

Leo:

Jugar golf, pescar, componer y comer.

Ángela Aguilar:

Escuchar música, aprender nuevas técnicas

de maquillaje, leer, jugar con sus perros,

hacer yoga y cocinar.

Pepe:

En palabras de sus hijos: trabajar, estar con

sus perros y jugar Call of Duty.

