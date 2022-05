Ángela Aguilar confiesa qué es lo que ha aprendido de su padre

En entrevista exclusiva para CARAS, la cantante Ángela Aguilar reveló lo que representa para ella ser parte de la dinastía Aguilar.

Fotos: Christopher Armenta

Reunimos a los Aguilar, quienes posan juntos por primera vez para CARAS. A Pepe, Leo y Ángela Aguilar los une mucho más que un apellido, incluso más que el amor por la música. A ellos los une un legado familiar y una dinastía sin igual. En exclusiva nos compartieron cómo es su vida en familia.

A su corta edad, Ángela ha logrado ser una exitosa cantante en el género regional mexicano, y entrevista para CARAS se sinceró sobre su carrera y su vida familiar.

¿CÓMO HA SIDO EL ACERCAMIENTO CON LAS NUEVAS GENERACIONES A TRAVÉS DE LA MÚSICA?

El corazón de las nuevas generaciones está lleno de mexicanidad y yo creo estamos aprendiendo, como generación, a amar nuestras raíces y a crear con base en ellas. Es muy padre ver a niñas más chicas, cantar canciones típicas de mis abuelos desde “La chancla” hasta “La basurita”. Creo que antes no se veía tanto eso. Hoy, los más jóvenes han apostado por el amor a México.

¿EXISTE CIERTA PRESIÓN POR SER UN EJEMPLO A SEGUIR PARA LAS NUEVAS GENERACIONES?

Yo creo que sí, pienso que es una gran responsabilidad y una posición que se me ha impuesto al ser mexicana y americana, sin embargo, creo tener muy presentes mis raíces. Yo quiero que mi imagen como cantante y como mujer sea buena, y que si mis seguidores se meten a mi perfil no vean algo malo, sino que vean lo bueno, que me conozcan y vean que disfruto jugando con mis perros, estando con mis caballos, conociendo mi música, viendo mi ropa; creo que hemos creado esta plataforma de aceptación personal que me llena de orgullo.

“Mi apellido me respalda, pero al mismo tiempo me impulsa y me mantiene a cierto nivel para poder respetarlo y honrarlo”.

— Ángela

¿QUÉ TE INSPIRA EN LA VIDA?

Me inspira México, las mujeres poderosas, las flores, los pianos, las guitarras, mi papá, mi hermano, mis tristezas, mis sonrisas… me inspira estar viva. Cada cosa te puede inspirar, pues basta con abrir los ojos y ser testigos del momento en el que estamos vivos.

¿CUÁL ES EL MAYOR APRENDIZAJE QUE TE HA DADO PEPE?

Hemos aprendido a ser honestos para no tener cola que nos pisen, porque te puedes

mostrar de una forma y ser de otra. También, he aprendido de él, a través de su ejemplo, a estar en todo momento preparada y ser seguros de nosotros mismos, sin dejar de ser humildes, considero que es algo muy lindo que nos ha enseñado.

¿QUÉ LUGAR OCUPA TU MAMÁ EN TU VIDA?

Mi mamá es parte de cada etapa en nuestra vida y carrera. De verdad es la cabeza detrás de todo. Desde algo que es muy admirado y reconocido como mis vestidos, y eso todo viene de sus ideas y creatividad. Y también, tener a alguien en tu equipo que te cuide y te proteja, más en esta industria, es muy valioso. Si yo llego a un lugar con mi mamá, sé que no me tengo que preocupar por nada.

“Tener en tu equipo a alguien que te cuide y te proteja, más en esta industria, es muy valioso”.

— Ángela

