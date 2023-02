Angela Bassett es la primera actriz de Marvel nominada a los Oscar

La actriz Angela Bassett hace historia con su primera nominación de Marvel en categoría de actuación.

Por Karla Gómez

La actriz estadounidense Angela Bassett forma parte de la lista de nominados a los premios Oscar 2023, en la categoría a Mejor Actriz de Reparto por su interpretación de la reina Ramonda en Pantera Negra: Wakanda por siempre. Angela se convirtió en la primera actriz, además del difunto actor Chadwick Boseman, en ser nominada en la categoría de Mejor Actriz de Reparto, con una cinta del Universo de Marvel. Y es que a diferencia de DC Comics, que ha obtenido dos Oscar por grandes actuaciones, (Heath Ledger a Mejor Actor de Reparto por el Joker y Joaquin Phoenix a Mejor Actor, gracias a su papel de Joker también); en Marvel se había ignorado a los actores en sus decenas de películas, y sólo se habían nominado cintas para otros premios de categorías más técnicas, como efectos de sonido, fotografía, o animación por decir algunos ejemplos.

Foto: Getty Images

Es por eso que la cinta dirigida por Ryan Coogler, todo un éxito de taquilla, con la nominación de Bassett, además de nominaciones en otras categorías: (Mejores Efectos Visuales, Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Canción Original y Mejor Diseño de Vestuario), es que Marvel Studios puede sentirse orgulloso, e incluso felicitaron a la actriz por esta nominación. Así, con esta nominación por su papel de la reina Ramonda en “Pantera Negra: Wakanda por Siempre”, Angela Bassett se une a otras grandes actrices como Viola Davis y Octavia Spencer, que han sido pocas en las nominaciones de esta gran premiación. Esta categoría sin duda estará muy peleada, pues compiten en la misma categoría Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu por “Todo en todas partes al mismo tiempo”, Kerry Condon por “Los Espíritus de la Isla” y Hong Chau por “The Whale”, todas reconocidas por la crítica.

¿Quién es Angela Bassett?

Angela es una actriz estadounidense que logró la popularidad encarnando para el cine a la estrella del pop, Tina Turner. Entre sus trabajos destacan los de “Contact” (1997), “Malcolm X” (1992), “Boyz ‘N the Hood” (1991), “FX” (1985), y “City of Hope” (1991). En 1994, recibió una nominación al Óscar y un Globo de Oro por su trabajo como Tina Turner en “What’s Love Got to Do with it?” (1993). Ha participado American Horror Story Coven encarnando al personaje de Marie Laveau y actualmente en American Horror Story Freak Show interpretando a Desiree Dupree, una mujer con tres pechos. Te puede interesar: PALOMA CUEVAS Y LUIS MIGUEL: TODO SOBRE SU ROMÁNTICA CITA EN BILBAO

