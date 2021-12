Angélica Rivera reaparece junto a “El Güero” Castro y sus hijas

Angélica Rivera, José Alberto “El Güero” Castro y sus hijas, Sofía, Regina y Fernanda pasaron juntos la Navidad 2021.

Por Diana Laura Sánchez

Sofía Castro, hija de Angélica Rivera y “El Güero” Castro, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía donde aparece su mamá, su papá y sus dos hermanas en pijama frente a su árbol de Navidad.

La imagen sorprendió a miles de seguidores, ya que, la actriz Angélica Rivera ha estado alejada de los reflectores y ayer reapareció en compañía de su exesposo y sus hijas.

En la fotografía aparecen sonrientes y felices festejando la Navidad en familia. “Merry Christmas from our family to yours. Que todo lo bueno te abrace, te acompañe y se quede contigo por siempre. Les deseo mucho amor, mucha felicidad y sobre todo mucha salud. Todo mi amor y mi cariño siempre”, escribió Sofía en la leyenda del post

Fernanda Castro, quien recientemente se contagio de Covid-19, ya fue dada de alta y pudo estar junto a su familia en estas fiestas navideñas. “Gracias a Dios ya está dada de alta y esta foto fue lo que pudimos lograr después de 1000 intentos y esto somos nosotros 5 una familia si… no convencional, pero más unida que nunca… y obviamente la mejor”, agregó Sofía.

Como era de esperarse, nuevamente se especula sobre si hay una posible reconciliación entre la actriz y el productor, sin embargo, no es la primera vez que pasan Navidad juntos, el año pasado también compartieron su postal navideña en familia. Además, ambos mantienen una buena relación.

