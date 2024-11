Angelina Jolie comparte qué piensan sus hijos sobre sus primeras películas

Angelina Jolie es conocida por tener una prolífica carrera en el cine. Además, la actriz es la orgullosa mamá de seis: Maddox de 23 años, Pax, 20, Zahara, 19, Shiloh, 18 y los gemelos Knox y Vivienne, de 16.

Recientemente, la protagonista de ‘Maria’ compartió en una entrevista con FOX que sus hijos han estado viendo algunas de sus viejas películas.

Ante la pregunta de si ella ve alguna de esas cintas, la actriz respondió que no le gusta verse a ella misma.

También te puede interesar: Sylvia Pasquel habla del estado de salud de su madre Silvia Pinal

“He empezado a hacerlo, no los he visto pero algunos de mis hijos me dirán que vieron algo de cuando yo era más joven y eso me recordará una época o entenderé cómo… porque ahora me conocen. ", dice Jolie.

“Algo así de lo que fue y de quién era entonces. Hay algo de interesante en eso”, continuó la actriz.

En una pasada entrevista con Good Morning America, Jolie compartió que sus seis hijos prefieren estar detrás de las cámaras y reveló quién de ellos es el más reservado.

“A ninguno de mis hijos les gusta estar frente a la cámara en este momento”, dijo Angelina el pasado 21 de noviembre. “Son muy reservados”.

“Shiloh es la más reservada de todos”, agregó, y después explicó, “ellos no nacieron con privacidad, ¿cierto? Entonces, de verdad espero que puedan tener eso cuando crezcan. Ya lo veremos”.

Knox deslumbró por el gran parecido que tiene con su padre, Brad Pitt. Getty Images

Durante la plática, la estrella de Tomb Rider también dijo que para ella lo más preciado que tiene es la maternidad. “Es mi felicidad. Puedes quitarme todo lo demás. Nada más importa”, mencionó.

En días anteriores, la actriz sorprendió a todos al desfilar en la alfombra de los Governors Awards junto a uno de sus hijos gemelos, Knox Léon Jolie-Pitt, del que nadie sabía nada desde hace varios años.

También te puede interesar: ¿Quién es la esposa de “Ojitos de huevo” en la vida real?