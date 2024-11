Sylvia Pasquel habla del estado de salud de su madre Silvia Pinal

Sylvia Pasquel dio una actualización de cómo se encuentra la primera actriz Silvia Pinal, y aseguró que se siente bien y que ya quiere salir del hospital para regresar a su casa, aunque por ahora se mantiene en observación médica.

“Mi mamá ya debió de haber salido ayer, porque ella está bien”, dijo Sylvia Pasquel desmintiendo que la actriz Silvia Pinal se encuentre grave de salud como se especuló.

Pasquel explicó que la familia decidió llevarla al hospital por la complicación de la infección que padece. “La infección urinaria subió un poco de tono y la trajimos al hospital para que se le diera un antibiótico, son momentos en que nosotros tenemos que tomar la decisión de traer a mi mamá, para estabilizarla y que todo esté bien”, dijo la hija mayor de Silvia Pinal.

Asimismo, dijo que tanto ella como su familia se encuentran al pendiente de su mamá, quien tiene 94 años de edad. “Nosotros dentro de nuestra familia sabemos cómo están las cosas, nos ocupamos de mi mamá, el que no me vean no quiere decir que yo no esté, el que yo no salga a dar noticias no quiere decir que no este”, mencionó Pasquel a la entrada del hospital, previo a visitar a su madre.

Pasquel añadió que su madre se encuentra estable y en constante evaluación médica. “Pasó buena noche, ahorita va a haber una evaluación y en relación a eso se decide si la dan de alta o no”, contó.