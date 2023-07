Angelique Boyer como Diana Salazar: ¿Qué opina Lucía Méndez del remake de su novela?

La actriz de origen francés Angelique Boyer es famosa por sus participaciones en readaptaciones de telenovelas que en algún momento formaron parte del repertorio de las televisoras.

Y ahora, lo volverá a hacer en el remake de la telenovela de los años 80 El extraño retorno de Diana Salazar, en el papel del personaje principal, un papel que en la versión original interpretó la actriz y cantante Lucía Méndez.

Angelique es una de las actrices más buscadas para protagonizar remakes Instagram @angeliqueboyer

La historia trata sobre la vida de Diana Salazar, una mujer que vivió en el siglo XVII y que es acusada de ser bruja, por lo que es condenada a ser quemada en la hoguera junto con el hombre que amaba. Siglos después, ambos reencarnan sin conocer su pasado y se reencuentran para revivir su historia.

Lucía Méndez interpretó a Diana Salazar en la versión original de 1988 Instagram @luciamendezof

En un encuentro con la prensa, Lucía Méndez opinó sobre la nueva versión de su famoso melodrama, donde Angelique aparecerá junto a su pareja en la vida real, Sebastián Rulli.

“Me encanta. Yo les deseo lo mejor de lo mejor, tanto a él como a ella. Son una pareja maravillosa, es muy buena actriz y yo le deseo que tenga el mismo éxito o más éxito que yo, de verdad” Lucía Méndez

Méndez también comentó que con la tecnología que hay hoy en día, esta nueva adaptación podría ser aún mejor que la original. Sin embargo, pidió que la producción mantuviera un detalle en especial: los ojos amarillos de la protagonista: “Yo no soy nadie para dar consejos. Me imagino que sí (se pondrá ojos amarillos), si no, no tiene chiste si no se pone los ojos amarillos y es un amarillo huevo”.

Además, Lucía mencionó que si la invitaran a realizar algún papel dentro de la historia, no dudaría en hacerlo, y espera que la actuación de Angelique Boyer sea igual o más exitosa que la suya en 1988.