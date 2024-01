Anna Ferro asegura que el departamento de Ingrid Coronado también le pertenece

Anna Ferro dio nuevas declaraciones respecto al departamento de Ingrid Coronado en Cuernavaca, Morelos, en medio de la batalla legal que enfrenta con la conductora por dicho inmueble.

La viuda de Fernando del Solar comentó que no está dispuesta a abandonar el departamento en el que vivió con su esposo, debido a que también le pertenece.

Ferro se negó a salir del inmueble que Ingrid Coronado asegura que por ley le pertenece, ya que la propiedad fue comprada por ella y su exesposo durante su matrimonio y forma parte de un fideicomiso que está a nombre de sus hijos.

La viuda de Fernando del Solar habló después de que Ingrid Coronado le exigió desalojar el inmueble.

En entrevista con Ventaneando, Anna Ferro explicó que recibió un documento donde le solicitaron desalojar el departamento. “Ante una notaría si recibí la notificación de desalojo pero nada más”.

Meses después de que Anna recibió la notificación, dijo en entrevista con Anette Cuburu, que no piensa desalojar el lugar porque “tiene un documento que la avala ser dueña de esa propiedad”, y agregó que piensa negociar con Ingrid para ver la posibilidad de un “ganar ganar”.

“Yo tengo un documento que me avala como dueña de una parte de esa propiedad. Fer, desde 2014, quiso dar de baja el departamento del fideicomiso y no lo logró; entonces, para ampararse y ampararme lo hizo de otra forma, hizo un documento en el cual tengo yo derechos sobre eso”, mencionó la coach de yoga y dijo que desde un inició intento arreglar la situación con la mamá de los hijos del Solar pero no logró llegar a un acuerdo.

“Fui yo la primera en decirle ‘necesitamos platicar para llegar a un acuerdo’, pero la negoación era: déjame mi departamento, deja todas las cosas, agarra tus chivas y salte de ahí y no’ ‘si estuviera en algo ilegal, no estuviera viviendo ahí. Hay muchas cosas a medias, muchas no verdades. Cada quien aregla y acomoda, pero están contando una historia que no es mía”.