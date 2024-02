Anna Ferro revela que Fernando del Solar no murió de cáncer y confiesa la causa de su muerte

Anna Ferro, la viuda de Fernando del Solar compartió cuál fue la verdadera causa de la muerte del conductor. El 30 de junio de 2022 se informó la lamentable noticia del fallecimiento del famoso que habría muerto tras una larga batalla contra el linforma de Hodgkin.

Según Anna, la muerte de Fernando se derivó de una gripe mal tratada que atravesaba el conductor tras la muerte de su padre. Ferro declaró que la profunda tristeza mermó el estado de salud del conductor por el impacto emocional que tuvo. “Por si no lo saben, enfermarse muy seguido de los pulmones es tristeza”.

Anna Ferro recibio homenaje post mortem de Fernando del Solar INSTAGRAM @annaferro8

Anna Ferro abrió su corazón para hablar de los últimos momentos de la vida de quien fue su gran amor y contó que Fernando fue hospitalizado en Cuernavaca tras un paro respiratorio, situación que llevó a Anna a viajar a la Ciudad de México para informar a la madre del conductor sobre la delicada condición de su hijo. A pesar de que había una ligera mejoría, el conductor empeoró y decidió no ser intubado nuevamente ante el dolor que implicaría.

Aunque la fibrosis pulmonar lo afectaba, Anna respetó la voluntad de su esposo de no ser intubado y lo acompañó en su último suspiro junto a su madre.

“Me agarró la mano y me dijo: ‘no te preocupes, yo estoy bien, yo voy a vivir, salimos de ahí y los doctores me dijeron: ‘Anna, no hay nada que hacer, necesitan respetar su voluntad”.

“Yo tenía mucha confianza y mucha fe de que él saliera, pero no fue así, estaba Romie, estaba yo cuando Fer se fue, llegó después su mamá, me acuerdo que volteó su cabeza y lagrimeó, volteó a verme y sacó esa lágrima y se fue, un gran hombre”, contó.

En tanto, Anna Ferro aseguró que Del Solar murió tras complicaciones derivadas de una fibrosis pulmonar, y no de cáncer, enfermedad contra la que el argentino de 49 años luchó por años, tras ser diagnosticado en 2012 con Linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático, parte escencial del sistema inmunitario del cuerpo.