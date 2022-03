Así celebró Aislinn Derbez su cumpleaños 36 en Costa Rica

La actriz Aislinn Derbez celebró su cumpleaños con “un regalo muy especial”, junto a su hija Kailani.

Por Diana Laura Sánchez

Aislinn Derbez decidió emprender un viaje durante varias semanas para disfrutar de una experiencia original junto a su hija Kailani- fruto de su matrimonio con Mauricio Ochmann-.

La actriz estuvo rodeada de la naturaleza y de nuevos amigos, quienes celebraron con ella un año más de vida en medio de rituales y meditaciones. En su cuenta de Instagram compartió una serie de fotografías de los momentos de su viaje y escribió un mensaje.

“Dejé a un lado todo y decidí tomarme varias semanas de viaje con ella (Kailani) y darnos una experiencia muy original en una aventura que al principio se sentía incierta, complicada, salvaje y dudosa y que poco a poco se ha convertido en una de las experiencias más hermosas y poderosas que hemos vivido”, expresó Derbez.

Por otro lado, señaló que anteriormente había visualizado con todo su corazón estar en un lugar así y dijo, “Curiosamente a finales del año pasado nos visualicé en un lugar así, lo pedí desde el corazón y cada cosa que vi se cumplió ( a pesar de que yo no sabía de la existencia de este lugar), siempre me ha maravillado cómo la intención desde el corazón crea realidades y me corrobora lo poco que usamos esa magia”.

Además, destacó que ha cambiado su manera de pensar y ha reflexionado sobre sus prioridades. “El año pasado mi mente jamás hubiera concebido darme un espacio largo para una experiencia así (pues siempre sentía que estaba demasiado ocupada y saturada), pero este año decidí que seguir viviendo así ya no era opción, vivir esto lo puse como la prioridad más importante…y vaya que ha valido la pena”.

Rodeada de amor…

Asimismo, Derbez recibió las felicitaciones de su familia y su pareja que con videos y fotografías le desearon un feliz cumpleaños.

Aunque, la felicitación de su exesposo Mauricio Ochmann no pasó desapercibida, el actor publicó en sus historias de Instagram una imagen de ellos junto a su hija Kailani donde aparecen con unas máscaras puestas en el rostro y escribió, “Celebro y honro tu vida. Feliz cumple”.

