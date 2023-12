Así comenzó el rumor de que Shakira tendría una hija de Piqué

En redes sociales comenzó a especularse que la colombiana Shakira sería madre por tercera vez, pero en esta ocasión de una niña que sería la hermana menor de Sasha y Milan.

La periodista Elisa Beristain aseguró que la colombiana aún tiene embriones de su expareja Gerard Piqué. De acuerdo con el programa de youtube Chisme No Like, la artista habría optado por la fecundación in vitro. Según, la famosa habría quedado embarazada de una niña, pero en los primeros meses de gestación, habría sufrido toxoplasmosis, una infección causada por un parásito llamado toxoplasma gondi que puede transmitirse al bebé durante el embarazo.

Shakira y sus hijos empezaron de nuevo en Miami Getty Images

Entonces habría tenido un aborto espontaneo, que terminó con la posibilidad de tener un hijo más con Gerard Piqué. De acuerdo con lo referido, Shakira habría llegado a un acuerdo con el exfutbolista para que se realizara la fecundación in vitro. Finalmente, el procedimiento habría dado embriones femeninos, uno de ellos fue el que según tuvo en su vientre y perdió, por lo que restaban tres más y presuntamente Piqué renunció a los derechos de paternidad de ellos con el último acuerdo al que llegaron.

Según la información del programa, Shakira se sometió al procedimiento en la Clínica Teknon en Barcelona, congelando cuatro embriones femeninos.

Aunque la información no ha sido confirmada por ninguno de los famosos, el programa aseguró que Shakira sí estuvo embarazada antes de su separación, además revelaron que la pérdida de la bebé habría ocurrido en el tiempo en que Piqué la engañó con Clara Chía.