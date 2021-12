Así es el exclusivo departamento de Eiza González en Nueva York

La actriz mexicana Eiza González, vive en una de las zonas más exclusivas de Manhattan y paga más de 100 mil pesos de renta.

Por Diana Laura Sánchez

La actriz Eiza González, se mudó a Estados Unidos desde que decidió evolucionar en su carrera y participar en exitosas películas, las cuales la han posicionado como una de las estrellas latinas más reconocidas en Hollywood.

Eiza no solo ha acaparado la atención por su belleza, sino también por su talento con el que ha demostrado que los sueños se pueden cumplir si trabajas por ellos. Actualmente, la actriz de “Godzilla vs. Kong”, es una de las actrices más taquilleras del año en Hollywood, según el portal The Numbers.

Ahora que la actriz de “Descuida, yo te cuido”, tiene la oportunidad de vivir cómodamente y llena de lujos, vive en una de las zonas más exclusivas de Manhattan, se trata de la famosa torre Sky, ubicada en El Barrio Hell’s Kitchen donde también han vivido Madonna, Burt Reynolds, y otros famosos.

Según el diario estadounidense The New York Post, Eiza paga una renta mensual de 172 mil pesos por vivir en el piso 56 del edificio Sky, en Hell’s Kitchen.

El exclusivo edificio de 71 pisos cuenta con dos dormitorios y dos baños de lujo, así como una cocina con diseño italiano artesanal que incluye electrodomésticos europeos.

Además, cuenta con ventanas con increíbles vistas a toda la ciudad, donde se observan los mejores restaurantes y teatros.

Y, por si fuera poco, ofrece múltiples comodidades para vivir como una reina, por ejemplo, tiene gimnasio privado, alberca techada, salón de billar, parque privado y spa, no solo para las personas, sino también para las mascotas.