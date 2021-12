¿Por qué Eiza González terminó su relación con Paul Rabil?

La actriz mexicana Eiza González y el jugador estadounidense Paul Rabil estuvieron juntos durante siete meses, finalmente, decidieron terminar su relación y quedar en buenos términos.

Por Diana Laura Sánchez

¡No funcionó! Eiza González y Paul Rabil comenzaron a salir en junio de este año y aunque la actriz es muy reservada con su vida personal, mientras estuvo junto a Paul, compartió algunos de los momentos junto a él como cuando pasaron sus vacaciones en Disney donde ambos se dejaron ver muy enamorados.

¿Por qué terminaron Eiza González y Paul Rabil?

La razón por la que habría terminado su romance es porque no coincidían para verse debido a sus complicados horarios de trabajo, es por ello que Eiza y el jugador de lacrosse Paul Rabil, se separaron de una manera amistosa.

“La separación ocurrió hace unas semanas y no fue nada desagradable. Sus horarios de trabajo simplemente no estaban alineados y eso puso tensión en su relación. Sin embargo, seguirán siendo amigos”, reveló Page Six.

A pesar de que se llevaban muy bien y se les veía muy felices y enamorados, pusieron punto final a su relación al no lograr compaginar sus agendas. Ambos aún se siguen en redes sociales, lo que confirma la información de dicha fuente respecto a que siguen manteniendo una relación amistosa.

Aunque ya se les había visto juntos desde el año pasado, fue hasta este 2021 que se confirmó su relación en redes sociales.

