Así es la lujosa e impecable recámara de Lucero

La famosa cantante Lucero mostró por primera vez cómo es su lujosa recámara en la que duerme.

La reconocida artista Lucero, abrió las puertas de su casa para platicar con el periodista español Alberto Peláez desde su recámara, donde respondió a algunas preguntas del entrevistador.

Durante la entrevista, la “Novia de América”, reveló que “prefiere dormir sola que mal acompañada”.

Te puede interesar: ASÍ REACCIONÓ LUCERITO MIJARES A LA SUPUESTA RECONCILIACIÓN DE SUS PADRES

La también actriz dijo desde la comodidad de su cama, sentada junto a Alberto, que la cama tiene diferentes usos, pues “hay gente que estudia, escribe, organiza su día, cena, desayuna”. “También hay personas que hacen entrevistas vía telefónica y nadie esta enterado que estás en la cama”. agregó.

“Sobre todo en época de pandemia más; estás en pijama acostado y quién sepa dónde, y tú, si claro, bueno no paro, no paro y estás en la cama”.

Además, confesó que le gusta dormir bien, y no tiene problemas de insomnio, pues es su lugar de descanso. “A mí la cama me parece un lugar muy propio, muy íntimo y muy de cada quien”. “Es más, a veces si duermes con alguien, si ese alguien ronca o no duerme bien o se despierta cada 20 minutos pues es terrible, es mejor dormir solo que mal acompañado”, afirmó.

Te puede interesar: LUCERITO MIJARES SE DESPIDIÓ DE SUS CHINOS Y CAMBIÓ DE LOOK A RUBIA Y LACIA

Así fue cómo gracias a Lucero conocimos a Gloria Trevi