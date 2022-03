Lucerito Mijares se despidió de sus chinos y cambió de look a rubia y lacia

Lucerito, la hija de la famosa Lucero y Manuel Mijares, encendió las redes sociales tras su radical cambio de look con el que le dijo adiós a sus chinos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Lucerito Mijares de 17 años de edad compartió una serie de imágenes en las que se observa que luce un nuevo tono de cabello y lacio.

¿Look definitivo?

Sin embargo, esto solo fue un cambio momentáneo, pues se trata de una peluca que utilizó en una obra de teatro en la que participó tiempo atrás, pero no fue el único look que presumió, también mostró imágenes en las que se dejó ver completamente pelirroja.

Este nuevo look repentino surgió con motivo del Día Internacional del Teatro, que se llevó a cabo el domingo 27 de marzo, y Lucerito aprovechó para compartir las instantáneas de su debut como actriz en la obra “La Jaula de las Locas”.

“Gracias a toda la gente que hace teatro porque me han introducido a un mundo que amo, que me inspira, me llena de magia y me hace tan feliz. Que nunca muera el teatro. Los amo. PD. Me faltaron muchas fotos, pero no caben. Bye”, fue el mensaje de Lucerito con el que acompañó el post de las fotografías que se viralizaron.

La reacción de su mamá Lucero

En tanto, la actriz reaccionó a la publicación de su hija y le dedicó un cariñoso mensaje, “Un mundo de arte y magia… que alegría me da que ames tanto algo, que siento tan joven tengas esa pasión que te lleva a perseguir y lograr tus sueños”, escribió la famosa actriz y cantante mexicana.

