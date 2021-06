La pareja más icónica del mundo del espectáculo en México nos abre su corazón sobre cómo es la relación ahora que no son esposos, el reto de ser padres de familia, la educación de sus hijos y la música que siempre los ha mantenido unidos. Además, serán parte del nuevo proyecto televisivo de concursos El Retador.

Contrario a lo que se piensa, nunca han estado separados. No hay pareja más icónica en el mundo del espectáculo en México que Lucerito y Mijares. Y es que ¿quién no recuerda la boda más esperada de la época transmitida por el Canal de las Estrellas el 18 de enero de 1997, que tuvo a miles de mexicanos frente al televisor? Sin embargo, Lucerito y Mijares simbolizan mucho más que a los artistas icónicos, quienes llenan conciertos y a los que el público ama y adora. Ellos representan a una familia mexicana, con valores muy arraigados que ahora, aunque no son un matrimonio, siguen transmitiendo a sus hijos, José Manuel y Lucerito, su filosofía de vida y hasta su gusto por el canto. Y prueba de ello, fue el concierto que realizaron juntos hace poco más de un mes, en donde cantaron sus éxitos y además, aparecieron con sus hijos.

Su enlace duró 19 años y ahora han llamado la atención de sus miles de seguidores porque han reaparecido juntos, pero la realidad es que jamás han estado lejos el uno del otro. Por petición de sus fans, decidieron hacer un concierto en streaming, cantando los grandes éxitos de ambos. Pero, ¿quién manda en el escenario? «Yo digo que Lucerito», dice Manuel. «Yo digo que Manuelito», comparte Lucero. «Si me dice habla, yo hablo, si me dice canta, yo canto», contesta Manuel, riendo. «La verdad es que de ninguna de las partes hay órdenes», afirma Lucero. Y así, con muy buen humor y una complicidad inmensa de la que el equipo de CARAS fue testigo, nos reciben Lucerito y Manuel Mijares, para hablar de su concierto, canciones, familia, y la armónica relación de admiración y respeto mutuo que existe entre la dupla más representativa en el medio del entretenimiento de nuestro país.

«Nos reunimos para cantar de nuevo porque es una especie de experimento que queríamos hacer. Nunca habíamos tenido un show juntos y esto lo planeamos para hacerlo como un regalo a la gente», comenta Manuel. Y es que aunque varios recordamos la canción de “El privilegio de amar”, entonada por las voces de ambos, la realidad es que no habían realizado un concierto juntos.

«Fue una experiencia muy padre porque es un show nuevo, nunca antes vis- to y basado en todas las canciones de Lucerito y mías, esos éxitos que nos ha regalado el público desde el principio de nuestra carrera a la fecha».

La última vez que cantaron juntos fue hace exactamente 10 años.

