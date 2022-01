Así es la música con la que Leo de Lozanne vuelve como solista

Han pasado más de cinco años, desde que Leo de Lozanne lanzó su última canción como solista. Hoy, está de vuelta en la escena musical, para presentar su nueva propuesta.

Por Jorge Alférez

Leo de Lozanne

¿Cómo es volver a la escena musical?

Yo no paro, tengo muchas actividades afortunadamente. Obviamente si extraño ensayar y tocar, a mí me encanta interactuar con gente, trabajar en equipo y colaborar. Asimismo, lo que más extraño es hacer giras, salir y viajar. Estoy acostumbrado a eso desde los 17, 18 años. Tengo un gusto aprendido por lo nómada. Ahora vamos a arrancar la gira de Fobia con MTV Unplugged, pero espero pronto poder anunciar fechas de gira respecto a mi proyecto como solista.

¿En qué momento decides volver?

Han pasado más de cinco años desde que lanzamos mi último sencillo, El mundo bajo el brazo, para una película. A ese último lanzamiento le fue tan bien, que incluso ganamos premios y eso me motivó a seguir. Y fue durante un buen rato que trabajé para presentar mi nueva propuesta musical.

¿Qué podemos esperar de tu nuevo material?

Yo creo que se van a sorprender mucho, desde la propuesta musical y visual. Van a ver a un Leonardo muy distinto a lo que han conocido, pero todo va a resultar sumamente llamativo y divertido. Se trata de salirnos de nuestra zona de confort y animarnos a divertirnos.

Cuéntanos de Lluvia de fuego

Es una canción que se va más a lo electrónico y se perciben más sintetizadores que guitarras. De hecho, estamos catalogados dentro del rubro de electro-pop, es la primera vez en mi carrera que no estoy dentro del rock o rock-pop. Está bien, está padre y es otro tratamiento el que le dimos.

¿De qué habla la canción?

Habla de las relaciones tóxicas que llegamos a experimentar y que, cuando sales, te ves como si fueras otra persona. Creo que el chiste de las letras es que logremos identificarnos con las historias de una forma creativa e ingeniosa, pero partiendo de un lugar muy común que todos hemos vivido.

¿Es fácil para ti transitar entre estilos musicales?

Creo que la ventaja de ser solista es que puedes transitar entre diversos estilos, a diferencia de una banda, que si bien, puede probar de todo, creo que al final debe cuidar más su esencia y el estilo que representa, cuando deja de sonar a la banda pues ya no lo es. Y en mi caso, puedo transitar entre estilos, que si bien, siempre me ha caracterizado el rock o incluso pop-rock, hoy presento una propuesta mucho más electrónica.

¿Cómo consigues reinventarte como artista?

Yo creo que para reinventarnos no debemos tomarnos todo tan en serio, lo cual no significa que no te tomes en serio a ti o a tu proyecto, sino que te permitas divertirte y disfrutar del proceso. Es muy sano y divertido.

Escucha Lluvia de fuego, el nuevo single de Leo de Lozanne, dando click aquí.