Así es la nueva puesta en escena del exitoso musical Bule Bule, el Show, que no te puedes perder

La obra musical con éxitos de la época dorada del rock está de regreso en uno de los teatros actuales más queridos de la Ciudad de México, hablamos nada menos que del Teatro Milán en la Colonia Juárez.

Con idea original de Daniel Delgado, Paola Mingüer y Diego Medel, bajo la dirección de Anahí Allué, con llamativas coreografías de Jacobo Toledo, un entretenido libreto, creación de Joserra Zúñiga y un gran equipo, Bule Bule, el show, vuelve a la cartelera teatral de la capital para hacer reír, emocionar, cantar y bailar a todo aquel que sea testigo de la puesta en escena.

La historia

Inmersos en un programa de televisión de la época, conducido por Freddy (José Luis Rodríguez “Guana”), la historia se desarrolla siendo testigos de un concurso de bandas en el que se enfrentan Las Bombonettes y Los Pillos del Rock, quienes interpretan un sinfín de canciones como “Twist and shout”, “Lollipop”, “It’s my party”, “Eddie Eddie”, “I say a little pray for you”, “Can’t help falling in love” y muchas más. Todo ello, con la finalidad de contar una historia que resulta sumamente entretenida y que, además, nos hace levantarnos de nuestros asientos para cantar y bailar al ritmo de la música de aquel entonces.

Cortesía

Los aciertos de la puesta

Sin duda alguna, el elenco conformado por Ana Rivero, Miranda Labardini, Carolina Heredia, Humberto Mont, Jonathan Portillo, Emiliano Ochoa, Esván Lemus, Chema Ortega, Begoña Ibarreche y José Luis Rodríguez (Guana), son pieza clave del éxito del musical, bajo la dirección de Anahí Allué y la producción musical de Diego Medel, quien además comparte créditos en el montaje bocal con Paola Mingüer. Simplemente, el trabajo actoral, el manejo de la comedia y el rango vocal que presentan todos los actores en escena, es espectacular.

Asimismo, las referencias y chistes de la época no cesan y consiguen sacar múltiples carcajadas al público presente. Como también y rumbo al final de la función, hacen que todos los asistentes se levanten de su asiento para bailar y cantar.

Bule Bule, el Show se presenta todos los lunes en el Teatro Milán de la Ciudad de México.