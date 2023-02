Así es la relación de Maite Perroni con su mamá

Maite Perroni está en su mejor año; estrena un proyecto que define como uno de los más retadores en su carrera, en agosto inicia gira con RBD, el grupo que la vio nacer, pero sin duda, lo más especial de este 2023, será la experiencia mas gratificante de su vida; Maite será mamá de una niña y se siente plena y agradecida de la familia que formará junto a Andrés Tovar. En exclusiva para CARAS, Maite posa embarazada por primera vez para contarnos cómo está viviendo esta inigualable etapa de su vida.

El domingo 9 de octubre, CARAS fue testigo de la boda civil entre Maite Perroni y el productor, Andrés Tovar, que estuvo a cargo de la maestra espiritual, Tania Karam. Al compromiso acudieron los familiares y amigos más cercanos de la pareja, entre ellos, Alejandro Speitzer, Angelique Boyer, Sebastián Ruli, Marimar y Zuria Vega, Alberto Guerra, Consuelo Duval, el reconocido actor español Alfonso Bassave y los ex integrantes de RBD, Anahí, Christopher Uckermann y Christián Chávez.

Ahora, la integrante de RBD, nos habla sobre la relación que tiene con su mamá.

En tu boda, el baile con tu mamá fue muy emotivo, ¿cómo es la relación con ella?

Mi mamá es definitivamente mi mejor amiga, es un pilar muy importante para mí, es mi vida entera, la amo con mi alma y creo que tenemos una relación muy especial, porque antes que mis amigas, mi madre se sabe mi vida entera y ha sido la mujer que me ha guiado, me ha formado y educado, y me ha dado muchas herramientas. Mi mamá y yo tenemos una relación que traspasa el alma y así ha sido siempre; es muy bonito y he aprendido muchas cosas de ella. Me gustaría conservar ese vínculo tan sólido para poder tener esa conexión con mi hija, entendiendo que cada relación es distinta, no es imitación, simplemente es el poder tener ese lazo en el que seamos amigas, que haya ese respeto, amor incondicional y esa seguridad. Eso por supuesto que me encantaría.