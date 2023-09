Así fue el difícil inicio de Edith Márquez en Timbiriche: “El primer año de mi estancia yo decía ‘Ayuda’”

Edith Márquez ha grabado 13 discos como solista y tiene llenos totales en los conciertos que ofrece tanto a nivel nacional como internacional.

Sin embargo, sus inicios no fueron tan sencillos como parecería, principalmente cuando entró a formar parte de Timbiriche en 1988 para tomar el lugar de Mariana Garza.

Edith Márquez entró a Timbiriche en 1988 Instagram @edithmarquezlanda

Hace un tiempo, la cantante de 50 años recordó cómo fue su etapa con la agrupación, y el trabajo que le costó adaptarse a sus compañeros.

¿Cómo fue el paso de Edith Márquez por Timbiriche?

En una emisión del programa Montse & Joe de Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, la artista confesó cómo fue su llegada a Timbiriche. Ahí, contó que los demás integrantes del grupo le hicieron la vida imposible con sus bromas pesadas, que iban desde desconectarle el micrófono en medio de los conciertos, hasta cortarle el cabello hasta casi raparla, “como si fuera niño”.

“El primer año de mi estancia en Timbiriche yo decía ‘Ayuda, por favor. Auxilio’”, comentó Edith Márquez.

En otros programas, la cantante originaria de Puebla también habló del tema, contando: “Sí eran muy manchaditos, qué no me hicieron, pero entiendo que se trataba del derecho de piso, me echaban el extinguidor por debajo de la puerta del cuarto en la madrugada, entonces entre el susto no veía nada… la novatada me duró un año”.

Edith Márquez sustituyó a Mariana Garza Instagram @edithmarquezlanda

Edith Márquez quiso la “venganza”

Al año siguiente de su ingreso al grupo, llegó el turno de Biby Gaytán de integrarse a Timbiriche, luego de la salida de Alix Bauer. Al respecto, Edith Márquez confesó que había pensado en “desquitarse” con ella por todo lo que había pasado cuando ella entró.

“Yo dije: ‘Ahora viene la mía’. De aquí soy. Voy a armar team back y vamos a hacerle la vida de cuadros”, confesó la artista, aclarando que no tenía nada contra ella; simplemente necesitaba desquitarse con alguien en ese momento.

Edith Márquez ha grabado 13 discos como solista Instagram @edithmarquezlanda

Sin embargo, el resto de sus compañeros no la apoyó porque les “daba flojera” y sentían que “ya no estaba en edad” para hacer ese tipo de cosas.

“Hoy me río y entiendo que eran travesuras de ese entonces”, aclaró Edith.