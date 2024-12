Así fue el emotivo regreso de Alejandra Guzmán a los escenarios tras la muerte de Silvia Pinal: VIDEO

Alejandra Guzmán, la reina del rock, demostró una vez más su fortaleza y entrega al público al regresar a los escenarios tan solo una semana después del sensible fallecimiento de su madre, la primera actriz Silvia Pinal. Su concierto en Mérida, Yucatán, se convirtió en un emotivo homenaje a la Diva del Cine Mexicano, donde la música y las palabras se unieron para celebrar la vida y el legado de una de las figuras más importantes del espectáculo mexicano.

¿Cuándo fue el regreso de Alejandra Guzmán a los escenarios?

La noche del 6 de diciembre, el Foro GNP de Mérida se llenó de fans ansiosos por ver a Alejandra Guzmán y brindarle todo su apoyo en este momento tan difícil. La cantante había asegurado en sus redes sociales, que estaría presente para dar este concierto. La confirmación, motivó a sus seguidores a estar puntualmente presentes.

Alejandra, con la voz entrecortada por la emoción, interpretó sus más grandes éxitos, mientras compartía con el público recuerdos y anécdotas sobre su madre.

¿Qué dijo Alejandra Guzmán de Silvia Pinal durante el concierto?

Durante el concierto, Alejandra Guzmán dedicó varias palabras a Silvia Pinal, para expresar su profundo amor y admiración por ella. La cantante recordó a su madre como una mujer fuerte, apasionada y llena de vida, y aseguró que su legado vivirá por siempre.

Entre canciones, Alejandra Guzmán hizo varias pausas para hablar de su madre, Silvia Pinal. Sentada al borde del escenario, compartió con los asistentes sus reflexiones sobre la vida y la muerte, para describirlas como parte de un ciclo natural y una conexión profunda con lo eterno.

“Yo no veo nada malo en la muerte, al contrario, creo que es una liberación, creo que es un renacimiento, creo que es una conexión, la más grande de todas y pues me quedé con esa energía tan bonita que me gustaría compartir con ustedes”, expresó Alejandra, dejando ver la profunda conexión que tenía con su madre.

Además, la intérprete compartió un emotivo relato sobre los últimos momentos de vida de Silvia Pinal: “Me regaló algo bien cabr*… mi mamá, me regaló ese momento en el que dejas de respirar, ese momento es único, como cuando naces, y ves a un niño nacer y cuando trasciendes igual y se va a otro lugar”

Uno de los momentos más emocionantes de la noche ocurrió cuando Alejandra interpretó “Rosas Rojas”, canción durante la cual no pudo contener las lágrimas. Este instante de vulnerabilidad resonó con los asistentes, quienes no dudaron en brindarle aplausos y palabras de apoyo.

A lo largo del evento, Alejandra rememoró las enseñanzas de su madre , en particular su amor por el escenario y la música. “Ella era la más bailadora, la más cantadora; por eso siempre amé los escenarios y siempre los amaré a ustedes”, confesó la cantante, recordando a su madre como su mayor inspiración.

Un concierto para celebrar a Silvia Pinal

El regreso de Alejandra Guzmán a los escenarios fue un acto de valentía y amor por su público. A través de su música, la cantante demostró que el show debe continuar, tal como le enseñó su madre. La presencia de Silvia Pinal se sintió en cada nota, en cada palabra, y en el corazón de todos los presentes.

La fortaleza de Alejandra Guzmán es un ejemplo para todos aquellos que atraviesan momentos difíciles. Su regreso a los escenarios no solamente es un homenaje a su madre, también es una celebración de la vida y el poder de la música para sanar y unir.

¿Cuándo y de qué murió Silvia Pinal?

Silvia Pinal, la diva del Cine de Oro Mexicano y madre de Alejandra Guzmán, falleció el 28 de noviembre de 2024 a los 93 años de edad. La primera actriz mexicana había sido hospitalizada debido a complicaciones de salud relacionadas con su edad. La causa de su muerte fue señalada como complicaciones por neumonía, a pesar de que se había mencionado una infección urinaria.