Así fue la historia de amor de Isabel Preysler y Julio Iglesias

Ahora que Isabel Preysler dejó de ser pareja de Mario Vargas Llosa y que su exesposo Julio Iglesias salió en su defensa, el tema de las mujeres del cantante español ha salido a la memoria. Hablaremos de una de las parejas más populares de su momento y cómo es que se encendió la llama entre estas dos figuras públicas.

Julio Iglesias y una vida de amor con Isabel Preysler pic.twitter.com/xqkZYj10kn — ShowMundial (@ShowmundialShow) March 10, 2023

¿Cuando conoció Julio Iglesias a Isabel Preysler?

Isabel y Julio se conocieron en Madrid cuando ella se mudó a España para continuar sus estudios en secretariado internacional, el encuentro se dio durante una reunión convocada por Tomás Terry Merello, pues en aquel entonces Isabel asistía a la mayoría de fiestas de la alta sociedad madrileña.

¿Cuántos años tenía Isabel Preysler cuándo se casó con Julio Iglesias?

Él de 28, desposó a Isabel Preysler de 19 años, una jovencita que dejó los estudios por casarse con quien se volvería el artista latino más exitoso. Se casaron por la iglesia en enero de 1971 en Illescas, provincia de Toledo, con la novia usando un vestido blanco y recto de mangas largas con acabados en volantes de seda y un cinturón del musmo material, con velo y un pequeño ramo de flores blancas. Pero el divorcio llegó en 1978, con tres hijos en común: María Isabel ‘Chabeli’, Julio José y Enrique Iglesias.

¿Qué ha dicho Julio Iglesias de Isabel Preysler?

En 2015 Julio Iglesias dijo a la ABC cuando le preguntaron sobre la infidelidad por parte de él que reveló Isabel, y que aún así la adoraba: “no, no. A Isabel la adoré durante los siete años de matrimonio y cuando se terminó el matrimonio se acabó la adoración. Yo quiero mucho a mi exmujer porque es la mamá de mis hijos, la respeto muchísimo y me alegro de que esté feliz. Pero de adoración nada. Yo adoro a mi mujer actual [Miranda Rijnsburger]”.

Julio Iglesias defendió a Isabel Preysler de Mario Vargas Llosa

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa decidieron emprender caminos separados después de que en los últimos meses la convivencia entre ellos se volvió difícil debido a sus diferentes trabajos, por esta misma razón la ilusión entre ambos fue desapareciendo, además de celos infundados que desataron discusiones entre ellos. “Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente”, dijo Isabel, quien aceptó estar triste y precisó que no dará ninguna declaración por la amistad que la une con el escritor, político y Premio Nobel de Literatura con quien inició una relación en febrero de 2015.

Durante su relación, Isabel fue cuestionada sobre cuando llegaría al altar con Mario, sin embargo, nunca sucedió y por el contrario llegó su separación. Se sabe que Mario salió de la casa de Isabel y se instaló en su piso cerca de la Puerta del Sol, en el centro de Madrid, sin la intención de volver a casa. Al parecer, no era la primera vez que el escritor abandonaba su casa, ya había sucedido en una ocasión, sin embargo, llegó la separación definitiva. Recordemos que fue durante un viaje organizado por Porcelanosa, para visitar al entonces príncipe Carlos de Inglaterra en el palacio de Buckingham, en 2015 cuando surgió el flechazo entre la ex pareja. Mario estaba separado de Patricia Llosa, por su parte, Isabel había enviudado de su marido.

El exesposo de Preysler acaba de dar una serie de declaraciones al Hola! en referencia a la ruptura de la socialité con Vargas Llosa, algo que sorprendió al medio por la naturaleza en que habló del tema y porque se había mantenido reservado al respecto. “Sé que me estoy metiendo en camisa de once varas y que esto no es propio de mí, pero quiero hacerlo por mi exmujer, por Isabel, porque se lo merece y porque es profundamente injusto cómo se están comportando con ella”, vía El Mundo.

Tamara Falcó agradecida con Julio Iglesias por defender a Isabel Preysler: “Un caballero”. Fuente: (Europa Press) pic.twitter.com/NypCD0AAGy — ES24 (@Es24Espana) March 10, 2023

“Han muerto dos de sus exmaridos, que estoy absolutamente seguro de que también la hubieran defendido en este momento, y yo le tengo mucho cariño, así que hay algunas cosas que quiero decir. Fuera como fuese la ruptura, un caballero y un señor sabe cómo acabar las cosas. Se sale públicamente y se le desea a la otra persona toda la felicidad. Y si alguien quiere entrometerse, se dice que es un tema de dos en el que no hay que meterse y sí respetar. El comportamiento del señor Vargas Llosa ha dejado mucho que desear. Un señor que ha convivido durante ocho años con una señora tiene que saber actuar y controlar cómo actúan las personas de su alrededor” las palabras de julio iglesias defendiendo a isabel preysler tras la ruptura con mario vargas llosa

Además de llamarla una ‘mujer excepcional’, el intérprete de 79 años concluyó dando todo su respeto y admiración a la socialité. “Isabel es excepcional, una campeona de verdad. Como madre es ejemplar, cariñosa y generosa, y como mujer, un diez y una maestra de la vida, y eso lo sabemos las personas con valores que hemos compartido su vida. Es totalmente injusto lo que le está pasando desde hace unos meses. Son represalias contra el éxito que ha tenido en su vida. Siempre tendrá mi apoyo y mi cariño y hoy no iba a ser menos, solo que lo hago públicamente”.