Así fue la romántica historia de amor de Galilea Montijo y Fernando Reina

Fernando Reina, el ex esposo de Galilea Montijo, salió en defensa de la conductora luego de que se diera a conocer que su hijo en común, Mateo, vive con él y no con su famosa mamá.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, el político hizo una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, donde explicó por qué su hijo menor está con él: “Mateo, por acuerdo con su mamá, vive conmigo”.

“La mamá de Mateo por cierto, es una mamá muy presente, muy chambeadora, muy exitosa y oigan no sean gachos, sobre todo ustedes mujeres”, dijo Fernando Reina Iglesias, defendiendo de forma contundente la maternidad de Galilea Montijo.

“Que feo es que una mujer hable mal de otra mujer, se ve muy mal, y la verdad es que juzgar es algo horrible. Galilea es una gran mujer, una gran madre, es una madre muy presente, muy preocupada, muy ocupada y simplemente hoy me toca a mí guiar a Mateo”, añadió.

“La educación de los hijos no es cuestión de género, papá y mamá pueden hacerlo muy bien, Mateo tiene la bendición de tener una gran mamá, un gran papá”, dijo.

La historia de amor de Galilea Montijo y Fernando Reina Iglesias

La vida amorosa de Galilea Montijo siempre ha captado la atención del público. Sin embargo, fue su relación con el político y empresario Fernando Reina la que marcó un antes y un después, pues sí llegaron al altar, tras ser conocida como “la novia fugitiva” debido a su patrón de cuatro compromisos matrimoniales rotos, con: Roger Torres, Cuauhtémoc Blanco, Gilberto Sobrero y Jorge Krasovsky.

Todo inició en 2010, durante una transmisión del programa ‘Hoy’ -donde Galilea Montijo es conductora- en el estado de Guerrero. El equipo fue recibido por Fernando Reina, quien fungía como regidor del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez.

A pesar de una chispa inicial, pues la conductora confesó que le pareció “guapo” por su distintivo mechón de canas, no hubo un flechazo inmediato. Ambos estaban comprometidos en otras relaciones, sin embargo, ambos dejaron sus respectivos compromisos.

La conexión entre ellos creció con el tiempo, primero como una amistad. Fue hasta finales de 2010, en vísperas del Año Nuevo, cuando un mensaje de texto cambió el rumbo de sus vidas. Fernando le escribió a Galilea para desearle un buen año y, de paso, le confesó que había cancelado sus planes de boda. Ella, sorprendida, le respondió que también había desistido de sus propios compromisos.

“‘Nada más para decirte que me eché para atrás y no me voy a casar’ y le digo, ‘¿neta? Pues qué crees, que yo también me acabo de arrepentir’, le contestó la conductora. ‘Pues no sabes qué gusto me da escuchar eso’ y dije, ‘este ya está escribiéndome raro’ y me pone’ pues la verdad sí’ [...] En ese momento me cayó el veinte que me gustaba”, dijo Galilea Montijo en ‘Hoy’.

Foto del día de la boda de Martha Galilea Montijo Torres con Fernando Reina Iglesias pic.twitter.com/uIMmjGD3U3 — The Wedding DJ (@theweddingdjmx) March 2, 2022

La presentadora recordó que Fernando Reina le dijo que sí se quería casar con ella, sin embargo, con cuatro compromisos cancelados, prefería no darle un anillo, pues pensaba que era parte de la “maldición”.

“(Fernando) llegó un día y me dijo, ‘pues yo me quiero casar contigo pero no te voy a dar anillo, porque creo que el anillo es el problema, creo que esa es la maldición y vas a correr’, yo también dije, pues puede ser eso, a lo mejor la maldición conmigo es el anillo”, reveló la también actriz hace un tiempo.

El romance avanzó a pasos agigantados. Apenas seis meses después, el 6 de agosto de 2011, Galilea Montijo y Fernando Reina se casaron, sin anillo de compromiso, en una ceremonia secreta en Acapulco, disfrazada como una fiesta de cumpleaños para despistar a los invitados.

Un día antes de la boda, la conductora descubrió que estaba embarazada de su primer y único hijo, lo que hizo aún más emocionante el evento.

La pareja dio la bienvenida a su hijo Mateo el 23 de marzo de 2012, en la ciudad de Miami, un nacimiento que llenó de alegría a Galilea y a Fernando, quien ya tenía dos hijos, Claudio y Alexis, de un matrimonio anterior con Paola Carus Contreras.

En 2014, renovaron sus votos en una divertida ceremonia en Las Vegas, demostrando que su amor seguía fuerte. Durante años, fueron vistos como una de las parejas más sólidas del espectáculo mexicano, enfrentando rumores y altibajos con aparente resiliencia.

Sin embargo, en marzo de 2023, Galilea Montijo anunció su divorcio tras 11 años de matrimonio, citando diferencias surgidas durante la pandemia de Covid-19 como el detonante. A través de un comunicado, expresó que la separación se dio en términos amistosos y que ambos seguirían unidos por el amor a su hijo y los buenos recuerdos compartidos. “Es un gran exesposo y un padre presente”, destacó la conductora, subrayando la cordialidad que ha mantenido con su ex esposo hasta hoy en día.

Hoy, a poco más de dos años de su separación, Galilea y Fernando han rehecho sus vidas por separado. Él ha encontrado el amor nuevamente con Daniela García, mientras que ella disfruta de una relación con el modelo Isaac Moreno.