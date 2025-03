Galilea Montijo revela con estas FOTOS cómo luce hoy su hijo y cuál podría ser su profesión cuando sea grande

Galilea Montijo compartió con orgullo uno de los más recientes logros de su hijo Mateo. Mediante su cuenta de Instagram, la actriz y presentadora de televisión mexicana publicó varias imágenes donde se ve al joven de 13 años con su uniforme de futbol mientras practica el deporte.

“Mi vida entera!!!! Felicidades amor mío @r31n4m estoy tan orgullosa de ti ese esfuerzo y disciplina de todos los días te van a llevar a donde quieras”, escribió para acompañar las fotografías. Rápidamente los seguidores de la conductora de Hoy expresaron su gusto por lo grande que está su hijo y sobre la que podría ser una exitosa carrera en el futbol soccer. “Felicidades, Animo mi Campeon”, “Hermoso Mateo que Dios lo bendiga siempre” y “Todo un crack” son algunos de los comentarios de la publicación.

¿Por qué Galilea Montijo no vive con su hijo Mateo?

De acuerdo con su expareja y padre del menor, Fernando Reina, Mateo no vive con ella por mutuo acuerdo con su mamá. El empresario pidió que no se juzgue a la conductora, pues es una madre muy trabajadora que a pesar de que no vive con su hijo, es una madre presente.

“Mateo por acuerdo con su mamá vive conmigo, ella es una mamá muy presente, muy chambeadora, muy exitosa, oigan, no sean gachos, sobre todo ustedes mujeres, qué feo es que una mujer hable mal de otra mujer, se ve muy mal, juzgar es algo horrible”, expresó.

Reiteró que por ahora le toca a él guiar a su hijo Mateo, pero eso no quiere decir que Montijo no esté presente en la vida del menor que tienen en común. También enfatizó que el cuidado de los hijos no es una cuestión de género, pues ambos pueden hacerlo muy bien.

Por otro lado, su hijo Mateo ya conoce al novio de su mamá desde enero de 2025, cuando la conductora de “La casa de los famosos México” compartió fotos de un viaje que hicieron en familia a Europa.