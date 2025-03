Quién es Owen Cooper, el joven actor detrás de ‘Jaime Miller’ en ‘Adolescencia’

“Adolescencia” se ha convertido en el nuevo hit de Netflix, la miniserie que combina un impresionante estilo de grabación, así como un elenco increíble. Tal es el caso del protagonista “Jaime Miller” interpretado por Owen Cooper, un joven actor que hace un debut estelar en este nuevo drama.

¿Quién es Owen Cooper, el actor que interpreta a “Jaime Miller”?

Owen Cooper es el nuevo actor revelación de Netflix en el papel principal del thriller “Adolescencia”. Si bien el personaje de Jaime tiene 13 años, Cooper actualmente tiene 15, pero tenía solamente 14 cuando filmaba la miniserie.

Lo que hace más excepcional la actuación de Cooper es la forma en que se grabó la serie, que fue en una sola toma.

Sobre su trabajo, el joven actor habló sobre las buenas críticas que ha recibido por su papel protagónico. “Todo el mundo ha estado diciendo cosas muy buenas [sobre mi actuación]. No sé qué es, pero la verdad es que no lo veo como si fuera un programa normal. Simplemente lo veo porque salgo en él. Así que no sé. Pero todos los que han hablado conmigo han dicho que es increíble. Así que sí, he oído cosas positivas”, dijo en entrevista para Variety.

Incluso el director de “Adolescencia”, Phillip Baranti, reconoció el trabajo que hizo Cooper. “Obviamente, he trabajado con muchos actores en mi trayectoria como actor y director, y muchos no pueden hacer lo que él hace. ¡Ni siquiera se da cuenta! Es tan indiferente”, mencionó para la misma revista.

Si bien, el papel de “Jaime Miller” es el primero para Owen Cooper, el joven actor ya se prepara para interpretar a un joven Heathcliff en Wuthering Height, en la versión de Emerald Fennell’s junto con Margot Robbie y Jacob Elordi.

¿De qué trata “Adolescencia”?

La trama de “Adolescencia” es sobre a una familia que, desde la mirada externa, parece no tener conflictos en sus vínculos. Incluso, en el ámbito privado, cada miembro cree que todo está en orden. Sin embargo, su mundo se desmorona cuando “Jamie Miller”, de 13 años, es arrestado por el asesinato de un compañero de su escuela.

La miniserie de cuatro capítulos se estrenó el pasado 13 de marzo a través de la plataforma de Netflix.