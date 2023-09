Así recuerda Jaime Camil su noviazgo de juventud con Thalía

Jaime Camil, el apuesto galán que ha encantado a audiencias de todo el mundo con su talento actoral y carisma, reveló algunos secretos de su vida amorosa que han dejado a más de uno intrigado. En una entrevista con Pati Chapoy, el actor abrió su corazón y compartió detalles íntimos de su vida personal y romances pasados.

Uno de los momentos más destacados de la entrevista fue cuando Pati Chapoy preguntó sobre su relación con la icónica Thalía. Durante años, se ha especulado sobre si Camil y Thalía fueron alguna vez pareja y el actor respondió con sinceridad: “No es que tuviera muchas novias a la vez, siempre tenía novias porque con la inexperiencia e inmadurez de un chavito, nos cuesta estar solos. Entonces, porque nos cuesta estar solos, pues fui muy noviero, pero no al mismo tiempo, respetaba mucho a mis novias. Tal vez no me daba mucho tiempo para el duelo”.

Camil compartió el motivo detrás de su separación con Thalía, quien recibió una oferta de trabajo en España, lo que creó una barrera de distancia entre ellos. A pesar de la separación, el actor confesó que guarda un cariño especial por la cantante y que lamentablemente, la madre de Thalía no veía con buenos ojos su relación, lo que complicó aún más las cosas.

“A la mamá yo no le caía muy bien que digamos. Estando ella en España, perdemos el contacto físico y empiezan a lloverle ideas de personas que decían que no era buena relación”, dijo.