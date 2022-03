Así responde Yalitza Aparicio ante las críticas por usar ropa de marca

Yalitza Aparicio explotó contra las personas que la señalan por usar prendas y accesorios de lujo.

Por Diana Laura Sánchez

Yalitza, la protagonista de la película “Roma”, dijo estar orgullosa de sus raíces indígenas, aunque destacó que no por eso no puede usar ropa de marcas de alta costura.

La oriunda de Oaxaca, Yalitza respondió con fuerza ante las personas que la critican por usar prendas de marcas de lujo y cuestionó por qué hay gente que sí puede vestir prendas indígenas, mientras que a ella la juzgan por ponerse marcas de lujo, pues aseguró que no encuentra lógica en ese argumento.

En una entrevista con el youtuber Juanpa Zurita, -quien recientemente lanzó su podcast “No hagas lo fácil”, -Yalitza habló sobre su incursión en el mundo de la moda, pues además de posar para importantes marcas, también ha sido portada de las revistas más famosas de la industria.

En tanto, durante la plática, la intérprete de 28 años que estuvo nominada al Oscar, dijo que no le parece justo que las personas juzguen a los originarios de alguna comunidad indígena cuando usan prendas costosas, pues muchos creen que no las pueden usar, algo que considera “absurdo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yalitza Aparicio Martínez (@yalitzaapariciomtz)

“Me han juzgado con el tipo de ropa que utilizo, cómo me visto o cómo me comporto porque vengo de una comunidad indígena… claro que soy indígena, jamás voy a negar eso, yo feliz de mis raíces… yo crecí de una manera diferente donde tal vez en muchas cosas le puedo fallar a mis comunidades y no por eso voy a dejar de hablar de ellos, pero otra cosa es que quería que quedara muy claro era, ¿Y por qué no lo puedo utilizar?”, expresó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yalitza Aparicio Martínez (@yalitzaapariciomtz)

“Se apropian de nuestra ropa, la usan en redes sociales de ‘el telar original del estado de no sé qué, cuando del otro lado están ofendiendo, pero ahí si se sienten orgullosos, porque ellos si pueden utilizar nuestra ropa pero tú no puedes utilizar una ropa de marca, ¿cómo por qué?. Desde ahí dije ‘mi gente, por más indígena que seamos también podemos darnos el lujo de utilizar una ropa de marca’, esto no es una limitante”, finalizó.