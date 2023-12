Barack Obama revela que es fan de Shakira, Karol G y Peso Pluma

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama evaluó lo mejor del año 2023 y compartió cuáles son las canciones, películas y libros que más le gustan.

Obama sorprendió a sus seguidores latinos al compartir sus canciones favoritas, ya que en el primer puesto colocó la famosa canción de Shakira y Karol G, y en segundo puesto, La Bebé (remix), de Peso Pluma y Yng Lvcas.

‘TQG’, de Shakira y Karol G, ganó un Grammy Latino y al día de hoy acumula más de 920 millones de visitas en YouTube, siendo una de las colaboraciones más escuchadas en plataformas de streaming.

Las canciones favoritas de Barack Obama incluyen algunas participaciones latinoamericanas y mexicanas. Entre los géneros destacan pop, alternativo, R&B, rap y reggaeton.

Además de esta canción, los temas favoritos de Obama son, ‘I Remember Everything’, de Zach Bryan junto a Kacey Musgraves; ‘Sprinter’, de Dave & Central Cee, y ‘America Has a Problem’, de Beyoncé en colaboración con Kendrick Lamar.



‘TQG’ - Karol G & Shakira

‘I remember everything’ - Zach Bryan & Kacey Musgraves

‘Sprinter’ - Dave & Central Cee

‘Since I have a lover’ - 6LACK

‘Cobra’ - Megan Thee Stallion

‘Joiner’ - Blondshell

‘Midnight gospel’ - Alé Araya & Joseph Chilliams

‘America has a problem’ - Beyoncé & Kendrick Lamar

‘Water’ - Tyla

‘The returner’ - Allison Russell

‘Unavailable’ - Davido & Musa Keys

‘My love mine all mine’ - Mitski

‘Sittin’ on top of the world’ - Burna Boy & 21 Savage

‘Vampire empire’ - Big Thief

‘Younger & Dumber’ - Indigo De Souza

‘Toxic trait’ - Stormzy & Fredo

‘Where you are’ - John Summit & Hayla

‘La bebe (remix)’ - Yng Lvcas & Peso Pluma

‘On my mama’ - Victoria Monét

‘Cast iron skillet’ - Jason Isbell and the 400 Unit

‘WY@’ - Brent Faiyaz

‘Amapiano’ - Asake & Olamide

‘Lose control’ - Teddy Swims

‘Crazy love’ - Rita Wilson & Keith Urban

‘Drink the river’ - Gabe Lee

‘Road to freedom’ - Lenny Kravitz

‘It never went away’ - Jon Batiste

‘Me & U’ - Tems.

El expresidente también compartió su lista de libros preferidos, 15 en total, entre los que figuraron ‘The Heaven & Earth Grocery Store’, de James McBride; ‘King: a Life’, de Jonathan Eig; ‘How to Say Babylon’, de Safiya Sinclair; ‘Some People Need Killing’, de Patricia Evangelista, y ‘This Other Eden’, de Paul Harding.

Finalmente, Barack Obama publicó cuáles son sus películas favoritas.