Bárbara de Regil revela que tuvo que aprender ruso para actuar en una película

Bárbara de Regil compartió una experiencia inusual en su carrera. La actriz que fue engañada en un proyecto cinematográfico extranjero que involucraba el idioma ruso.

A pesar de la sorpresa y la dificultad que esto representaba, la actriz que da vida al personaje de Rosario Tijeras decidió aprender ruso para cumplir con su papel en la película.

Bárbara de Regil, el engaño de los rusos

Bárbara contó que inicialmente, cuando se le presentó el proyecto, se le informó que tendría diálogos en español en la película, pero al recibir el guion, descubrió que todos los diálogos estaban en ruso. Esto la hizo sentirse engañada, ya que era la protagonista de la película y no tenía experiencia previa con dicho idioma.

Al respecto, Bárbara de Regil fue clara: “Voy a decirlo ya que los rusos no van a ver estas entrevistas, pero me engañaron... ellos me dijeron que hablaría muy poco y que el actor ruso hablaba español... pero no fue así, no pudo, cuando me mandan el otro guion sólo grité... todo lo que yo digo es en ruso y soy la protagonista junto con él”.

A pesar de sentirse engañada, en lugar de renunciar al proyecto, decidió tomar el desafío de aprender ruso desde cero para poder cumplir con su papel. Esto implicó mucho nerviosismo y esfuerzo por su parte.

Bárbara de Regil recordó momentos de tensión en las escenas de pelea donde debía insultar en ruso, pero finalmente logró aprender sus diálogos y pronunciarlos correctamente. Aunque admitió que el ruso era un idioma muy difícil, se sintió emocionada cuando finalizó sus escenas con éxito.

Esta anécdota inusual de Bárbara de Regil, quien es conocida por sus polémicas declaraciones y acciones en redes sociales, fue tomada con humor por sus seguidores. A diferencia de otras controversias en las que se ha visto envuelta, esta vez la actriz recibió apoyo y reconocimiento por su esfuerzo en aprender un nuevo idioma para su trabajo en el cine.