Bárbara López: la actriz que debes tener en la mira

Por Diana Laura Sánchez

La actriz mexicana Bárbara López está dando de qué hablar tras su exitoso debut como protagonista en la pantalla grande con la película “El Mesero”, junto a Vadhir Derbez.

Bárbara López está en la mira no solo por sus exitosos personajes en televisión, sino también por su reciente debut en la pantalla grande a sus 28 años. Más de 800 mil personas vieron la película que se convirtió en un verdadero éxito.

Se trató de la primera vez que realizó una comedia en la que le dio vida a “Mariana”, un personaje muy similar a la personalidad de la actriz, “Hay similitudes, entre Mariana y yo, somos personas muy terrenales, nos importan las cosas verdaderas de la vida y somos personas sencillas. Mariana siempre está de buen humor y sabe tomar buenas decisiones”, comenta la actriz.

Su amor por la actuación y talento viene de su padre, el productor de televisión, Reynaldo López, quien la involucró en este medio desde que Bárbara era pequeña. La actriz siempre ha tenido el apoyo de su familia y ahora de su pareja también. “Mi papá siempre me ha enseñado a ser perseverante y a hacer las cosas bien”, agrega.

Deseaba participar en una película, aunque al inicio no tenía claro en cual, se preparó para realizar el casting de “El Mesero” y así fue como le dieron la oportunidad de asumir el papel protagónico. “Me siento muy bendecida y afortunada, creo que uno nunca sabe que va a pasar con los proyectos que va filmando, pueden pasar muchas cosas, el hecho de que le haya ido muy bien me hace sentir que vale la pena lo que hago, estoy muy contenta”, nos platica.

Le preguntamos a la actriz qué es lo más gratificante de su carrera, a lo que nos respondió, “El amor y el apoyo del público, que sin conocerte te quieren”.

“He sido perseverante, en momentos he estado a punto de dejar de creer en mí, pero no lo he hecho, siempre he creído en mi potencial, al final es algo que me gusta y también he creído en la gente que está alrededor, quienes te dan la oportunidad de crecer. No hay de otra, o crees en ti el cien por ciento o no crees”, afirma Bárbara.

Nos platica que lo más complicado de ser actriz es la constante comparación y competencia entre compañeros. “Eres un producto, estás compitiendo con otras personas, y si no lo tomas de la mejor manera podrías sentirte como un objeto, el cual no somos, eso es duro porque nos vendemos a nosotros mismos y tenemos que cuidarnos”.

¿Cómo ha sido trabajar en medio de la pandemia?, le preguntamos a la actriz. “Es triste porque si algo nos gusta es platicar, trabajar y divertirnos, ahora en pandemia no lo podemos hacer tanto, tenemos que estar más distanciados y con el temor al contagio”.

La actriz regia nos adelantó algunos detalles de su siguiente proyecto que se estrenará el próximo año, se trata de la serie Señorita 89, la cual ya terminó de filmar junto a Ilse Salas, Ximena Romo y Natasha Dupeyrón, que a manera de thriller muestra el oscuro mundo de los certámenes de belleza en México durante la década de los 80.

Al finalizar la entrevista, nos compartió que desea participar en proyectos en otros países como Estados Unidos, España o Chile, además, le gustaría escribir su propia historia más adelante.