Bárbara Mori se habría casado con Fernando Rovzar; esto se sabe

Fernando Rovzar se refirió a Bárbara Mori como su esposa, esto sucedió durante un encuentro con los medios de comunicación, donde el productor de cine habló sobre su nuevo proyecto, la serie titulada “Las Azules”, protagonizada por la actriz de “Rubí".

Mientras hablaba de la serie que se estrena el próximo 31 de julio, Fernando Rovzar fue cuestionado sobre cómo fue trabajar y dirigir a su pareja y al resto del elenco, entre ellas Natalia Téllez y Ximena Sariñana. Fue entonces cuando se le salió decirle a la actriz “esposa”, y con ello iniciar con los rumores de una supuesta boda entre ambos, algo que hasta ahora ninguno ha negado o afirmado.

“En el caso de Bárbara afortunadamente para mí es mi esposa, y todo lo que yo escribía le decía: '¿Mi amor te puedo leer una escena? y le leía una escena. Me decia: ‘no sé si María (su personaje) diría eso. Entonces como que Bárbara se volvió mi focus group durante un año y la realidad es que yo modelé mucho de María en Bárbara, en su personalidad, es su fuerza interna y en su historia de vida, entonces como que me ayudó muchísimo y me sirvió como de ancla para poder ser un mejor escritor”.

La nueva serie se desarrolla en los años 70 y cuenta la historia de un grupo de mujeres polícias que buscan un asesino; esta serie de drama está basada en hechos reales, y en ella veremos cómo varias mujeres lidian con todo tipo de obstáculos y prejuicios en un mundo dominado por hombres.

Como bien sabemos, Bárbara Mori y Fernando tienen una relación de años, pero ambos han mantenido un perfil bajo con los detalles de su relación.