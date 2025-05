Belinda interpretará a la emperatriz Carlota de Habsburgo

Belinda interpretará la vida de la esposa de Maximiliano de Habsburgo, la primera mujer en ejercer el poder en el país debido a los frecuentes viajes de su esposo, el emperador Maximiliano. La producción reimagina la llegada de Carlota al territorio mexicano, marcada inicialmente por el optimismo y el deseo de transformar el mundo. Sin embargo, las tensiones políticas y culturales harán que se enfrente a una realidad completamente distinta a la que había imaginado.

“Hace más de dos años que soñaba con estar proyecto y hubo momentos en los que pensé que no pasaría. Hoy es una realidad. Todavía no lo puedo creer. No tengo palabras para describir lo que esto significa para mí”, escribió Belinda en su publicación en redes sociales.

La producción comenzará a rodarse más adelante y contará con locaciones en México, España y Colombia. “Carlota tiene una historia emocional y auténtica que creemos resonará con el público mexicano y también tendrá un gran atractivo a nivel global”, dijo el vicepresidente ejecutivo de Distribución, Canales y Producción para América Latina de Sony Pictures Televisión.

En el elenco también estará el actor español Jaime Lorente, en el papel de Maximiliano, Miguel Ángel Silvestre como Alfred Van Der Smissen y la mexicana Mabel Cadena como Josefa. La directora del proyecto será Ana Lorena Pérez Ríos, conocida por su trabajo en Como agua para chocolate y Alejandro Bazzano, quien dirigió La casa de papel.