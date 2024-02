Belinda lanza su nueva canción “Cactus” con supuesta dedicatoria a Nodal

Después de más de 10 años de ausencia, Belinda volvió como solista y estrenó su nueva canción con la que incursiona en el regional mexicano con un corrido tumbado.

En la canción titulada “Cactus”, la cantante dio muchas referencias de su pasada relación con el intérprete Christian Nodal y esto está dando de qué hablar en redes sociales.

Frases del tema como, "¿De qué sirvió tatuarte mis ojos para luego borrarlos con otros”, “No todo fue lo que me mostrabas, si supieran cómo tú me tratabas”, “Una piedra que no fue real, en un compromiso para aprentar”, no pasaron desapercibidas para los fans que sospechan que se tratan de indirectas para Nodal.

Dicho tema marca el regreso de Belinda a la musica tras años de ausencia en la industria y diez sin publicar un álbum en solitario. La artista esperó medio año a que se materializara esta nueva producción, luego que de diera a conocer que había firmado con Warner Music.

“Cactus”, ya se encuentra en el top de búsquedas por la letra que al parecer es dedicada a Nodal, esto tras más de un año de su ruptura.

LETRA DE “CACTUS”, LA NUEVA CANCIÓN DE BELINDA

Hoy quiero sacar todo esto

que lleva cargando mi corazón

Porque la terapia ayuda

pero la música sana más cabrón

y al final no hay bien sin mal

Y el dolor se pasará

¡Ya volví!, Beli, Beli bélica

Mi pecho no es bodega

todo pa’ fuera

Lo que me hace mal

se va pa’ la mierda

No fuiste lo que esperé de ti

Carajo cómo

me hiciste sufrir

Dicen que todo sana

con tequila

Bebo y nomás le echo sal

a la herida

Por lo menos bailo esta canción

Y salud a las que están

igual que yo

Bebo, salud por tu recuerdo

No veo el olvido lejos,

me costó mil pedas

No llamarte cruda

y hacerme la dura

Bebo y salud

por to’ los besos

De que sirvió tatuarte mis ojos

pa’ luego borrarlos con otros

No todo fue

lo que me mostrabas

Si supieran como tú

me tratabas

Una piedra que no fue real

En un compromiso para aparentar

A lo hecho pecho

con o sin despecho

A nuestro amor

no le diste el respeto

Yo nunca dije nada de ti

Y con mucha clase yo me fui

Bebo, salud por tu recuerdo

No veo el olvido lejos,

me costó mil pedas

No llamarte cruda

y hacerme la dura

Bebo y salud

por to’ los besos

De que sirvió tatuarte mis ojos

pa luego borrarlos con otros

Y al final no hay bien sin mal

Y el dolor se pasará