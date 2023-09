Biby Gaytán responde a los rumores sobre los celos de Eduardo Capetillo: “No te voy a decir que no”

A pesar de que Biby Gaytán y Eduardo Capetillo son una de las parejas más sólidas y queridas por el público desde que se conocieron en el rodaje de Baila conmigo hace más de 30 años para luego casarse en 1994, la pareja ha sido blanco de críticas y rumores respecto a los supuestos celos y control que Eduardo ejerce sobre su compañera.

Este tipo de comentarios comenzaron a surgir a raíz de que Biby dejó de participar tan activamente en producciones y proyectos como solía hacerlo antes de contraer nupcias con el actor. Se rumoró que él le exigía hacerse cargo de sus hijos y dejar a un lado su carrera. Después de tantos años la gente se sigue preguntando si es o no una realidad este comportamiento machista, y finalmente los actores respondieron.

¿Qué dijo Biby Gaitán al respecto?

Aprovechando su asistencia al estreno de la obra de teatro Sor-presas la pareja respondió algunas preguntas a los medios, en las que, por supuesto no faltó la referente al tema de los celos de Eduardo y ella puso freno a este incómodo tema diciendo: “Mi marido siempre ha sido como muy cuidadoso, y sí, sí, no te voy a decir que no, pero las dimensiones se han confundido muchísimo”.

Biby dejó claro que son una pareja como cualquier otra, con problemas y dificultades, pues no existen las familias perfectas y agregó a su respuesta acerca del control y los celos: “No hay que confundir celos con cuidar a tu pareja, estar atento a tu pareja… Una cosa son celos y otra cosa es control, son cosas diferentes”.

Eduardo, además, en otra oportunidad aprovechó también para responder frente a los cuestionamientos sobre el control ejercido sobre su pareja y delimitar su crecimiento profesional: “Es normal, están bien, en realidad tienen razón porque cuando emiten un juicio, pues es su juicio, entonces no puedo hacer nada en contra de eso”.

El actor se ha vuelto más popular de lo que ya es gracias a sus contenidos en Instagram, dedicados a la salud e inteligencia emocional y cargados de palabras llenas de sabiduría que sus seguidores agradecen y abrazan a través de comentarios de mucha admiración.