Billie Eilish y Ryan Gosling, entre los artistas que cantarán en los Premios Oscar 2024

La gala de la 96 edición de los Premios Oscar será musicalizada por artistas como Becky G, Billie Eislih, Ryan Gosling y Joan Batiste, quienes se subirán al escenario del teatro Dolby en próximo 10 de marzo.

La Academia de Hollywood se encargó de anunciar la interpretación en vivo de cinco temas nominados en la categoría de Mejor Canción Original, entre ellas, I’m Just Len, de Ryan Gosling en Barbie.

Además de esta canción junto a Mark Ronso, se escuchará otro tema de la banda sonora de la película de la muñeca de Mattel: What Was I Made For?, interpretada y compuesta por Billie Eilish y su hermano Finneas O’Conell, que ganó el Grammy a Mejor Canción escrita para medios audiovisuales.

También sonará The Fire Inside, tema interpretado por Becky G, y creada por Diane Warren, para la película Flamin’ Hot’, It Never Went Away, de Jon Batiste para su documental ‘American Symphony’, y Wahzhazhe, por Scott George y cantantes natuvos de la tribu Osage para “Killers of the Flower Mon”, completaran la terna de actuaciones.

Aunado a lo anterior, se dio a conocer que celebridades como Nicolas Cage, Jamie Lee Curtis, Brendan Fraser, Zendaya, Al Pacino, entregarán algunos de los premios o conducirán junto al cómico Jimmy Kimel, quien fungirá como maestro de ceremonias.