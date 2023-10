Britney Spears hará fuertes revelaciones en su libro sobre Justin Timberlake; esto es lo que sabemos

Britney Spears está a punto de lanzar su libro de memorias “The Woman in Me”, en el que se espera que revele detalles inéditos sobre la polémica tutela que vivió durante más de una década y los escándalos que marcó su ascenso a la fama.

Pero no solo eso, el libro también podría reavivar antiguos conflictos relacionados con sus pasados romances, específicamente con el cantante Justin Timberlake.

Las revelaciones de Britney Spears

De acuerdo con una fuente citada por medios estadounidenses, Justin Timberlake “no va a estar feliz” con las revelaciones que Britney Spears ha incluido en el libro.

La cantante, que está “emocionada pero nerviosa” por el lanzamiento de sus memorias, se ha propuesto relatar los hechos desde su perspectiva, sin la intención de criticar a nadie.

Spears y Timberlake mantuvieron una relación desde 1999 hasta 2002 después de conocerse en “The Mickey Mouse Club”. La separación no fue amistosa, según lo sugiere la canción “Cry Me a River” de Timberlake, que los fans interpretaron como un reflejo de una supuesta infidelidad por parte de la princesa del pop.

Este conflicto fue revivido en el documental de 2021 “Framing Britney Spears”, que sugirió que Timberlake aprovechó la narrativa negativa sobre Spears tras su ruptura para impulsar su carrera.

Las disculpas de Justin

En febrero de 2021, Timberlake emitió una disculpa pública dirigida a Britney Spears en respuesta a las críticas recibidas del movimiento #FreeBritney. Admitió y se disculpó por los momentos en los que sus acciones contribuyeron al problema y reconoció las fallas de la industria que favorecen especialmente a los hombres blancos.

A pesar de la disculpa pública, el lanzamiento del libro de Spears podría reavivar tensiones pasadas. Aunque una fuente aseguró que Spears “no le guarda rencor” a Justin Timberlake y reconoce que ambos eran jóvenes y cometieron errores, las revelaciones del libro podrían arrojar nueva luz sobre su relación y ruptura.

En “The Woman in Me”, se espera que Spears no solo hable sobre Timberlake, sino también sobre sus complicadas relaciones con sus padres, Jamie y Lynne Spears. Aunque está claramente indicado que no es la intención de Spears criticar a nadie, la expectación crece sobre cómo se presentarán estos relatos en el libro.