Camila, la hija de Raúl Araiza planea ser madre con su novia mediante el método in vitro

La hija del conductor Raúl Araiza debutó como actriz en el concepto Teatro en Corto, y habló de sus planes de ser madre junto a su pareja.

Cabe recordar que en junio de 2022, durante la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBT, Camila Araiza asistió a la marcha junto a su novia, expresando abiertamente su orientación sexual.

Camila se define como pansexual, definición que identifica a personas que se sienten atraídas sexoafectivamente por otras, sin importar su género u orientación.

Ahora, la joven habló de su relación con su novia llamada Paulina, con quien le gustaría ser madre en un futuro. “Con el tiempo me encantaría ser mamá. Siempre hay que hacer lo que sienta el corazón porque, al final, vida solo hay una”, dijo Camila de 27 años de edad.

La hija del famoso conductor del programa “Hoy”, compartió que su noviazgo va bastante bien por lo que le encantaría formar una familia en un futuro. “Con el tiempo me encantaría ser mamá. Hay muchas opciones. Ahí está in vitro. A mí me encantaría pasar por la experiencia del embarazo. De la manera más natural que se pueda. Estaría increíble”.

Por otro lado, Camila Araiza mencionó que se siente segura al hablar de su orientación sexual sin miedo a lo que digan los demás. “Hay personas a las que no les va a parecer nunca y para cuales va a ser algo muy extraño y desconocido. Y hay quienes, gracias a esto, se sienten apoyadas y saben que hay una comunidad, una liberación”.

Por su parte, Raul Araiza confesó que sí desea que sus hijas le den nietos. “Primero ellas tienen que realizarse profesionalmente. No hay presión. Sin embargo, me encantaría ser abuelo...”.