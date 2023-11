“Canelo” Álvarez y Luis Miguel, una amistad que salvó la carrera del “Sol”

La amistad entre el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez y el cantante Luis Miguel ha sido fundamental en la revitalización de la carrera y las finanzas de este último. Más que una simple relación entre celebridades, esta conexión ha jugado un papel crucial en un momento crítico para Luis Miguel.

Recientemente, “Canelo” Álvarez asistió a un concierto privado de Luis Miguel en Monterrey, con que el que se celebró el 30 aniversario de una empresa de Carlos Bremer.

El evento contó con la presencia de figuras destacadas como Antonio Pérez Garibay, padre del piloto de Fórmula 1, Checo Pérez; el beisbolista de las Grandes Ligas, Randy Arozarena; y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, junto a su esposa, Mariana Rodríguez, entre otras personalidades.

Durante el concierto, “Canelo”, acompañado de su esposa Fernanda Gómez, demostró sus habilidades para el canto, interpretando “La Bikina” mientras Luis Miguel estaba en el escenario. Este momento fue compartido en las redes sociales por Fer Gómez.

H2 “Canelo” y su amistad con Luis Miguel

La amistad entre Canelo Álvarez y Luis Miguel ha sido esencial en un momento en que el cantante enfrentaba serias dificultades económicas.

Según algunas versiones, Saúl Álvarez, conocido por su cercanía con Luis Miguel, jugó un papel decisivo en la sugerencia de realizar una serie biográfica sobre la vida del cantante, una idea que finalmente se materializó en “Luis Miguel: La Serie”.

La propuesta surgió en 2017, durante una celebración por la victoria de “Canelo” sobre Julio Cesar Chávez Jr. En esta fiesta, amigos cercanos a Luis Miguel, incluyendo a Miguel Alemán Magnani, Miguel Torruco y Carlos Bremer, discutieron la precaria situación financiera del cantante. Coincidieron en que la realización de una serie biográfica sería una solución viable para resolver sus deudas.

Aunque se le propuso a “Canelo” ser inversionista de la producción, decidió no involucrarse financieramente, prefiriendo mantener su amistad con Luis Miguel fuera del ámbito de los negocios.

“No me gusta involucrarme en negocios con mis amigos, siempre me gusta mantener la amistad. Mejor me gusta mantenerme al margen”, explicó entonces el boxeador tapatío.

“Luis Miguel: La Serie” se convirtió en un éxito rotundo, con la actuación de Diego Boneta reviviendo las glorias del cantante. Este proyecto ayudó a restaurar la imagen pública de Luis Miguel, a quien Mariah Carey describió en su libro biográfico como “El Elvis latino”.