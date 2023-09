Carlos Rivera revela detalles del físico de su hijo León: “se parece más a Cynthia”

Carlos Rivera habló como pocas veces del nacimiento de su hijo León y contó que ser padre es una faceta que está disfrutando mucho junto a su esposa Cynthia Rodríguez.

El intérprete recordó cómo vivió la noticia de la llegada de su primogénito. En una transmisión para la emisora radiofónica Cadena Dial, Rivera contó, “fue una cosa increíble porque en teoría ya estaba en los últimos días, sabía que venir a la gira en España, especialmente a los últimos shows, era digamos un volado, a ver si caía o no caía. Pero gracias a Dios yo todavía volé de Barcelona, hice el último show allá en Cataluña y en el vuelo me escribe Cynthia: ‘Oye, creo que va a nacer hoy’, entonces ahí fue donde dije: ‘Estoy a dos, tres horas de aterrizar”.

Carlos vivió momentos de tensión cuando recibió el mensaje de su esposa a pocas horas de que llegara al mundo su primer hijo. Afortunadamente todo estuvo en orden y el cantante pudo llegar puntual al hospital para ver a su esposa y poder estar en la labor de parto. “Llegó el avión, yo bajé empujando a todo mundo y no sé cómo pasé migración, llegué. Todavía incluso llegué a ingresar al hospital a Cynthia y después a las dos horas nació, fue el milagro de la vida pero ahí estuve, gracias a Dios”.

En este sentido, el artista habló acerca de como está viviendo esta nueva responsabilidad y sus roles como padre. “De entrada la mayoría del tiempo haces tus planes... pero sí las prioridades son diferentes cuando tienes un hijo. De hecho, es de las primeras veces que me voy de mi casa y no me quiero ir, a pesar de que voy a algo maravilloso... pero sí he de decir que como nunca empiezas a tomar decisiones, a decir más no que sí".

Sin duda, la llegada de León ha hecho cambiar los planes de Carlos, quien ha optado por ajustar su agenda para disfrutar más de su hijo ahora que tiene meses de haber nacido.

“Tuve justo un mes en el que yo pedí no poner nada en mi agenda para dedicarme al cien por ciento a realmente disfrutar el primer mes de mi hijo y literalmente cambiar pañales. Es un bebé muy pequeño que solo hace tomar leche de su mamá, obviamente para los dos es algo muy nuevo”.

Sobre a quién se parece más el bebé, Carlos dijo que tiene más parecido físico a Cynthia Rodríguez. “Es un niño gigante, tiene unas manos enormes, en eso es igualito a mí y mucho. Creo que es una mezcla de los dos, pero creo que yo le gané un poquito más pero no salió tan morenito como yo, salió más como la madre, un poquito más blanquito”.