Carlos Rivera revela si se casó en secreto con Cynthia Rodríguez

El cantante Carlos Rivera rompió el silencio y dejó entrever que se habría casado en secreto con su novia Cynthia Rodríguez.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez son pareja desde hace algunos años y aunque se han mantenido alejados de los reflectores, han dado a conocer algunos detalles de su relación en algunos encuentros que han tenido con la prensa, sin embargo, no se han dejado ver juntos en sus redes sociales.

Anteriormente, ambos han confesado su deseo de convertirse en padres, pero no han precisado si tienen planes próximamente.

En tanto, hace unos días comenzó a especularse que la pareja habría contraído nupcias en secreto, por esta razón, el famoso decidió hablar al respeto, aunque no dio una respuesta clara, al contrario, sembró más la duda.

En una entrevista, habló sobre su relación con la conductora, y dijo, “No todavía, no todavía, estamos muy felices de verdad, y agradecemos a Dios todos los días de estar juntos, por habernos encontrado, pero eso… como dije, igual y ya hasta nos casamos y no se enteraron, ¿quién sabe?”.

Además, reveló que las fotografías que publica en sus redes sociales mostrando sus abs, no le han generado ninguna discusión con su pareja, al contrario, ella lo motiva a consentir a sus fans.

“No, nada (no es celosa), ella es la primera que me dice que la suba, te lo juro. Ella es la primera que me está solapando estas cosas”, declaró el intérprete de “Que Lo Nuestro Se Quede Nuestro”.

