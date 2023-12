Carlos Vives rompe el silencio sobre la separación de Shakira y Piqué

El cantante colombiano habló contudente sobre la separación de su amiga Shakira con el exfutbolista Gerard Piqué. Durante una entrevista con Bésame Colombia, Carlos Vives dijo que para Shakira el matrimonio era lo más sagrado y por ello sufrió bastante al separarse.

“Me llamó mucho la atención que cuando ella se separa... para la gente ya no es importante el matrimonio. Para una mujer colombiana, para una mujer como Shakira el matrimonio es lo más sagrado”, contó y agregó que hoy en día para mucha gente el matrimonio ya no tiene la misma importancia de antes.

Shakira revela que su hit con Bizarrap estuvo a punto de no salir: “me decían, no no vas a sacar esa canción” Instagram Shakira

“No es que ella esté herida porque sí. Pero es que me di cuenta de eso de que estamos en una sociedad en la que uno se casa y el matrimonio es una cosa desechable”.

Las declaraciones de Carlos Vives surgen a pocas semanas de que él y Shakira mostraran la nueva versión de su canción “La Bicicleta”, sin mencionar a Piqué. Asimismo, en el marco de esta entrevista, Vives mencionó el concierto que va a tener como cierre el 15 de diciembre de 2023 en el estadio El Campín de Bogotá.

¿Qué dijo Carlos Vives de Piqué y Shakira?

Durante la conversación, el cantante habló de su amiga y colega Shakira, a quien le tiene gran admiración y cariño. “Es genio de la música, de la vida, es una luchadora. Hemos estado ahí desde siempre”, expresó.

En este sentido habló sobre la persecución de los paparazzis hacía él debido a su amistad con la artista y la necesidad de obtener información sobre la ruptura con Gerard Piqué.

“Porque grabé una canción con Shakira me persiguen los paparazzi. Yo les digo: "¡Por favor”, no me persigan, no he hecho nada para que me persigan los paparazzi”.

Shakira realizó un viaje relámpago a su natal Barranquilla INSTAGRAM

Además, Carlos Vives dijo que la prensa no respetó el dolor por el que estaba atravesando la cantante que sufrió la infidelidad de su ex con Clara Chía.

“Y se metieron con una mujer que es, además, muy creativa. Muy barranquillera y muy musical. Me sorprendió ver que en la misma prensa que supuestamente ella estaba haciendo un escándalo. Pero no, para una mujer con su educación, su matrimonio, sus hijos, que se rompa...”.

Finalmente, Carlos Vives habló sobre los hijos de Shakira y Piqué . “Unos pelado divinos, sonrientes, entradores, conversadores. Mitad y mitad, de la mamá y el papá, porque el papá es muy buena gente. Fue muy buena gente conmigo”, dijo.