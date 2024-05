Carlos Vives será honrado como Persona del Año en el Latin Grammy 2024

Con más de tres décadas de destacada trayectoria, el ícono colombiano Carlos Vives recibirá el nombramiento como Persona del Año de parte de la Academia Latina de la Grabación, en el marco de la próxima entrega del Latin Grammy.

Así lo dio a conocer en un mensaje el organismo en redes sociales donde exaltaba la labor musical y el compromiso que tiene el colombiano por la preservación del medioambiente.

“Nos honra anunciar que el próximo mes de noviembre, @carlosvives será homenajeado como Persona del Año. Vives será reconocido por sus más de tres décadas de carrera como cantautor polifacético, así como por su compromiso constante con las iniciativas medioambientales, sociales y gran colaborador de la @latingrammyfdn. Carlos Vives se ha convertido en un embajador de la cultura colombiana e hispanoamericana alrededor del mundo”, escribió la cuenta oficial de Instagram del Latin Grammy.

Ante el anunció, Vives dijo en un video publicado por el Latin Grammy que aunque al principio pensó que era una broma, al final, lloró al enterarse de la distinción.

“Mi reacción cuando recibí la noticia de que era el POTY al principio pensé que me estaban mamando gallo y después cuando vi que era una realidad, cuando Manuel me dijo, me puse a llorar, verdad, me emocioné mucho porque al final pasaron muchas cosas por mi cabeza en ese momento, muchos recuerdo, pero fue muy emocionante”, compartió Carlos Vives.

“Es increíble que los 25 años de la Academia sea yo el POTY y sea en Miami porque creo que celebrar mi POTY es celebrar la diversidad de nuestras culturas, de nuestros hermanos venezolanos, de mis hermanos colombianos, de mis hermanos dominicanos, puertorriqueños, mexicanos, todos lo que hacen más grande, creo que es una oportunidad que la Academia los celebre a ellos”.

Carlos Vives recibirá el nombramiento a Persona del Año durante la semana de festejos del Latin Grammy, a realizarse el 14 de noviembre, en el Kaseya Center de Miami, Florida.

El colombiano tiene en su haber 18 Latin Grammy y dos Grammy y es considerado un pionero en la música latinoamericana al fusionar el vallenato con el pop y el rock.