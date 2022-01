Carmen Muñoz, una mujer apasionada de lo que hace

La conductora regresa a las filas de Televisa con un nuevo proyecto, actualmente promociona su nuevo libro y celebra 30 años de trayectoria.

Por Alejandra Morón @CARASméxico

Los sueños de Carmen Muñoz comenzaron cuanto tenía tan solo 15 años de edad. Fue entonces cuando consiguió su primer trabajo en la radio local de Lagos de Moreno, Jalisco, su ciudad natal, y desde entonces no ha parado. Su voz se escuchó en MVS y posteriormente en 88.9 Noticias, de Grupo ACIR; poco después tuvo su primera oportunidad en televisión y fue entonces que sintió que su carrera debería forjarse ahí. Sin embargo, Carmen quería intentarlo en las grandes ligas, así que decidió venir a la Ciudad de México y probar suerte.

“Yo siempre me visualicé estar en la ciudad de México, estar en las grandes ligas, ir cumpliendo mis sueños, así que fui muy paciente; porque creo que está carrera es de mucha paciencia, de compromiso, de entrega, de hacerlo con esa pasión y ese amor. De estar haciendo mis pininos en mi pueblo natal, en Lagos de Moreno; a irme a León, Guanajuato, a buscar otros horizontes y estudiar la Universidad y de ahí brincar a la Ciudad de México, primero en Canal 11, donde estuve 14 años; luego en Nuestra Casa, en Televisa, donde estuve 4 años; después en Azteca donde estuve 5 años. Sin duda ésta es mi pasión y es lo que más disfruto en la vida”, dijo en entrevista con Caras México.

A finales de 2021, Carmen debutó como escritora cuando lanzó su libro “Dale like al amor”, un sueño que surgió cuando estuvo en “Diálogos en Confianza”, en Canal 11, y que materializó hasta el año pasado.

“Son siete capítulos que van desde dale like al amor, el darte like a ti mismo —porque estoy convencida de que si no te das like a ti mismo no puedes dárselo al amor—cómo curar un corazón roto; cómo ir en el mismo barco; el placer, que está en todo y en todos; entre muchas cosas que vienen de la mano con especialistas y testimonios”, compartió.

Carmen Muñoz cerró el 2021 agradecida por todo y espera que en este 2022 “se abran nuevos caminos y nuevos retos”.

